VIDEO: Licenciado Peña Nieto, ¿por qué es tendencia en Twitter?

“Estos parecían reyes, miren los lujos que se daban. Esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Hamos historia”, dice López Obrador en el video.

Compra tu cachito. Hagamos historia. pic.twitter.com/XmMrKEfLVl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 24, 2020

"Licenciado Peña Nieto":

Por este video en el que la gente resalta que AMLO se refiere diferente de EPN que de Calderón. pic.twitter.com/9O07itwZEb — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) August 25, 2020

Durante la mañanera de este martes, 25 de agosto, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que ya se vendieron como mil 200 millones de pesos en boletos del avión presidencia, pero aún falta.Por lo cual, aprovechó para retransmitir el video que publicó ayer en su cuenta de Twitter, promocionando dicha aeronave, que compró Felipe Calderón y heredo al “licenciado Enrique Peña Nieto“.Cabe señal que, aunque aseguró que jamas se subiría al avión,lo hizo para animar a los mexicanos a comprar su cachito.Al concluir su grabación, López Obrador reiteró que el tema del avión presidencial es “el coraje que tiene el señor Calderón“; “él lo compró y se lo dejó al licenciado Peña Nieto“, manifestó.Ante este comentario, Ciro Gómez Leyva, durante su noticiero “Por la mañana” de, subrayó las diferencias deal referirse a los expresidentes de la República: “Son el señor Calderon y el licenciado Peña Nieto”, dijo.“Como diferencia el trato, el presidente López Obrador, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. A Enrique Peña Nieto no deja de tratarlo con un cierto respeto y al Calderón es con todo”, apuntó el periodista.“Los demás expresidente ya no existen (para López Obrador) incluido (Carlos) Salinas. Zedillo no existe para él, Fox ya se le olvidó”, agregó.De acuerdo con Ciro Gómez Leyva, el “pleito es con Felipe Calderón“; mientras que solo le pega a la gente que estuvo al rededor de Peña Nieto.