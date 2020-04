VIDEOS: Fuertes tornados golpean EU y dejan seis muertos

Escuchar Nota

Soso, MS has been hit by a tornado. Damage everywhere. pic.twitter.com/KaedWPL76M — James Pugh (@jpughinreallife) April 13, 2020

Tornado damage just SE Side of Meridian MS. https://t.co/BSWvF0Yydx — Jeff Piotrowski (@Jeff_Piotrowski) April 12, 2020

"Las imágenes y los informes de los grandes daños del tornado en la zona de Monroe son desgarradores, y mis oraciones están con la población de allí. Estamos en contacto con los funcionarios locales en el área para proporcionar apoyo. Espero que toda Luisiana esté en alerta máxima en este momento", escribió en su cuenta de Twitter el gobernador del estado, John Bel Edwards.



The images and reports of major tornado damage in the Monroe area are heartbreaking, and my prayers are with the people there. We are in contact with local officials in the area to provide support. I hope all of Louisiana is on high alert right now. #lagov #lalege #lawx — John Bel Edwards (@LouisianaGov) April 12, 2020

“By the grace of God, early reports show only a few minor injuries. Pray for our city! Many neighbors & friends suffered catastrophic damage. We are hurting; but not broken. Times like this remind us WE ARE STRONGER TOGETHER! Together we we will rebuild.“ - Mayor Jamie Mayo pic.twitter.com/sByzavTiTg — City of Monroe, LA (@CityofMonroe) April 12, 2020

Unos 36.000 hogares y negocios fueron afectados por apagones en LuisianaAl menos, dañando casas, derribando líneas eléctricas y bloqueando carreteras con árboles.La Agencia de Gestión de Emergencias de Misisipi confirmó tres muertes en el condado de Jefferson Davis, dos en el condado de Lawrence y una en el condado de Walthall.Lasen algunas viviendas.Los tornados. Las autoridades están trabajando para conseguir unas 200 habitaciones de hotel para albergar a los desplazados, informan medios locales.El domingo por la mañana,. También se han emitido alertas de tornado en algunas zonas de Alabama, Georgia y Arkansas.Cientos de casas quedaron sin electricidad el domingo de Pascua. Unos 36.000 hogares y negocios fueron afectados por los apagones en Luisiana, mientras que más de 23.000 personas en Alabama y al menos 20.000 en Misisipi se quedaron sin luz.