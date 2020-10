VIDEOS: Las caídas más divertidas de los famosos

Escuchar Nota

“Madonna es muy difícil. No me atrevo a decir lo que querría decir...pero la capa tenía un broche que se abría fácilmente y ella quiso un lazo y no logró desatarlo con sus manitas", dijo el diseñador italiano Giorgio Armani.



“Gracias a todos por sus dulces deseos! Tuve un pequeño susto sobre el escenario esta noche con mi tobillo, pero estoy bien”, escribió en Twitter debido a que sus fans compartieron el video de la lesión en redes sociales.



No Es para tanto me he caido de mas alto! https://t.co/YXIiUVyWtp — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) April 2, 2016

Caerse siempre es duro pero si eres famoso puede serlo aun más., pero han arrancado las risas de los espectadores... claro, luego de cerciorarse de que su estrella favorita se encuentra bien.En 2005, el artista mexicano resultó con varias lesiones luego de caer del escenario durante un concierto en Houston, Texas.El accidente ocurrió cuando el intérprete realizó un mal movimiento que provocó la pérdida del equilibrio y una caída desde una altura de metro y medio.En 2013, el músico se presentó en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro en donde sufrió una aparatosa caída que lo obligó a retirarse por unos minutos.El cantante se tomó un tiempo para saludar a sus fans, por las fuertes luces no alcanzó a ver el borde del escenario y terminó en el suelo. Inmediatamente fue auxiliado por su equipo de seguridad y regresó a continuar el show después de 20 minutos.La reina del pop sufrió un accidente que fue televisado a nivel mundial, pues ocurrió durante la transmisión en vivo de la edición 2015 de los Brit Awards.La cantante subió los escalones de una pasarela con una gran capa que no logró desatar a tiempo y la arrastró cuando miembros de su cuerpo de baile tiraron de ella hacia atrás.Después del accidente, Madonna compartió un posteo en Instagram con el mensaje: “Armai me enganchó. Me ataron muy fuerte mi preciosa capa”, pero el diseñador no se quedó callado y respondió.La cantante sufrió una torcedura de tobillo que la obligó a permanecer por algunos segundos en el suelo durante su show en el Planet Hollywood Resort.Durante un concierto en Texcoco, Estado de México, la cantante realizó una coreografía en donde se recostó sobre una silla, sin embargo, al tratar de levantarse se fue para atrás.La intérprete de “Pelo suelto”, quien estaba de gira con El amor world tour, bromeó con el accidente y en su cuenta de Twitter escribió: “No es para tanto, me he caído de más alto”.Durante un concierto del Purpose World Tour, el canadiense caminó por el escenario mientras se arreglaba el vestuario y al no ver en donde pisaba cayó de la tarima.En 2017, la cantante cayó por las escaleras del escenario durante un concierto en Orlando, Florida.En las grabaciones que circulan en internet se ve a la cantante con un vestido largo y tacones altos interpretando el tema “Ring the alarm” y justo después de deslizarse por los escalones, sigue con la actuación.Durante un concierto en el Carnaval de Cmapeche, la cantante sufrió una aparatosa caída, pero bromeó con el accidente.“Qué guamazo me di”, dijo entre risas.El reverendo ha tenido varios accidentes durante sus presentaciones, pero uno de los más recordados en México fue el ocurrido durante el Knotfest 2016.El vocalista de la banda mexicana Maná, Fher Olvera, se cayó del escenario durante la clausura de la octava edición del Festival Presidente, en Santo Domingo. Luego de regresar a la tarima, el cantante continuó con su actuación.Durante una presentación en los American Musica Awards, la cantante Jennifer Lopez se cayó al realizar una coreografía con el apoyo de sus bailarines. Pero sorprendió la habilidad de la cantante, que se puso de pie y continuó el baile como si nada.