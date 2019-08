VIDEOS: Las primeras imágenes del tiroteo mortal en Texas

Graphic: Video taken inside the El Paso Walmart during the shooting. Gunfire can clearly be heard in the background. #ElPaso #walmartshooting pic.twitter.com/11S13AZbeF — Terrence (ቴረንደር ማክጎርትል) (@country_boy609) 3 de agosto de 2019

#BREAKING: El Paso Police say there are reports of an active shooter at the Walmart near the Cielo Vista Mall (Video: Victoria Balderrama) pic.twitter.com/ht4Usz6eNc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 3 de agosto de 2019

Special forces are entering the Walmart in El Paso.



We can never accept this as the new normal.



pic.twitter.com/exyYOfpWpb — Joshua Potash(@JoshuaPotash) 3 de agosto de 2019

#ÚltimoMomento



Balacera en tienda Walmart de Cielo Vista Mall en El Paso, Texas donde al menos hay 18 heridos.



El tiroteo ocurrió en el 7101 Gateway boulevard según los primeros reportes, hasta el momento no hay más detalles de lo ocurrido.



Video: redes sociales pic.twitter.com/WCwIUAG2AH — Canal66TV (@Canal66TV) August 3, 2019

Policías atienden a personas con ataque de pánico tras tiroteo en centro comercial Cielo Vista, #Texas. https://t.co/w3pCNRlGwR @telediariomty pic.twitter.com/fYsVjO0AQQ — Víctor Martínez (@victormtzlucio) August 3, 2019

Las primeras imágenes del tiroteo mortal, que se ha registrado este sábado en el centro comercial Cielo Vista, en El Paso, han aparecido en redes sociales.La Policía local informa que el tiroteo ha causado varias víctimas, cuyo número exacto se desconoce por el momento. Un sospechoso está detenido en relación con el ataque.El tiroteo fue reportado alrededor de las 11:00 (hora local). Varios equipos SWAT se han desplazado hasta el área. Agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también respondieron al tiroteo y están colaborando con el Departamento de Policía de El Paso.