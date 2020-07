VIDEOS: Tiroteos, explosiones y toma de rehenes aterrorizan una ciudad de Brasil

Escuchar Nota

"Durante la acción, equipos de la policía intervinieron y hubo un intercambio de disparos", señaló, agregando que una persona fue detenida.

Botucatu, Brasil. +60 hombres (terroristas) SUPER armados cercan al pueblo, explotan calles, entran en casas, hacen los vecinos de rehenes, atacan las comisarías y roban a bancos. No es la primera vez, ya ha pasado en Ourinhos. Si España no cambia las leyes, este es su futuro. https://t.co/w1VEtvGGIC — Ana (@ana_flr) July 30, 2020

"Hasta el momento fueron aprehendidos fusiles, carros, dinero y municiones", informó la Secretaría de Seguridad.

, en el estado brasileño de Sao Paulo, tras atacar una agencia bancaria en una acción que incluyó, informaron autoridades.La Secretaría de Seguridad de Sao Paulo informó queDos agentes resultaron heridos y están hospitalizados. No hay reportes oficiales de fallecidos, aunque el portal de noticias local G1 informó queDecenas de imágenes inundaron las redes sociales mostrandoLa alcaldía de Botacutu emitió un alerta pidiendo a la población no salir de sus casas "para no colocar en riesgo la seguridad de todos y no interferir en el trabajo de las fuerzas de seguridad".Medios de comunicación locales reportaron que, que algunosdurante la acción criminal y queSegún informaciones del portal UOL, el ataque fue ejecutado por el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil.El portal G1 también señaló que