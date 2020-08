Videos y testimonios de abuso: Cómo será el juicio al líder de La Luz del Mundo

Escuchar Nota

Foto: Telemundo

“El siervo de Dios tiene urgencias sexuales. Eso es lo que les dicen a los jóvenes a quienes les lavan el cerebro para atender a Naasón ‘como él se merece’. El apóstol se cree un enviado de Dios, él dice que es un ángel, y por lo tanto, no tiene sexo definido, pues él puede estar con hombres o con mujeres. Y nadie lo tiene que juzgar, nadie puede hablar mal de lo que él haga”, aseguró Vera en una entrevista con Noticias

Sochil Martín presentó la primera demanda en contra de la iglesia la Luz del Mundo y sus líderes. Foto: Jacqueline García / La Opinión

“Es un proceso que desde muy chiquito te van metiendo porque, o todas tus hermanas o hermanos fueron esclavos del ‘siervo de Dios’, o tu mamá o tu papá lo fueron. En mi caso, fue mi tía, que me crió como si fuera su hija, quien me llevó a servirle a Naasón”, aseguró Martin.

“Yo comencé a una temprana edad, a los 12 años, a bailar exóticamente para él, a seducirlo con mi cuerpo, a quitarme la ropa. En ese momento no lo veía como un abuso, pero obvio que lo era. A los 16 años, Naasón me llamó para trabajar como su asistente y ahí ya se vuelve físico, y comienza a abusar sexualmente de mí y de otras amigas”.

Foto: AFP

“Hay niñas, algunas menores de edad, que se han contactado conmigo, que tienen miedo porque no las dejan ni salir a la esquina, porque las tienen hostigadas, les han hecho firmar documentos falsos diciendo que ellas nunca han sido abusadas. Los mismos obispos de La Luz del Mundo, y sus hijos, han ido a hacer que firmen estos documentos. Estas niñas viven con miedo, no solo en México sino también en EEUU”, asegura Martin.

El cubrebocas blanco que lo protegía del coronavirus impidió ver la reacción deen el momento en que el juez Ronald D. Coen dictaminó que había suficiente evidencia para que el líder de, y dos de sus presuntas cómplices, enfrenten un juicio porSentado en ese mismo banquillo en una corte de Los Ángeles, California, y detrás de un panel de plástico transparente de los que se están usando durante pandemia, el autoproclamado apóstol de Jesucristo vio cómo durante la última semanaLos agentes presentaron nuevos testimonios de los John y Jane Does del caso, como se conoce en el ámbito judicial a los denunciantes o víctimas de delitos que no desean ser identificados.Otra parte del arsenal de evidencias que describieron los oficiales fue hallado enen múltiples aparatos electrónicos confiscados en una de las residencias de La Luz del Mundo en el este de Los Ángeles, donde, según la fiscalía, puede identificarse con seguridad al líder de la iglesia y a sus cómplices participando en actos sexuales con menores de edad.Para que haya un juicio Naasón Joaquín García deberá declararse inocente en la. Se espera que así sea, pues ha sido la postura de la defensa desde el arresto del líder evangélico en junio de 2019.El año pasado, el líder de La Luz del Mundo se declaró inocente, pero el caso fue desestimado el pasado abril por un error de procedimiento en los tiempos estipulados por la ley. El proceso tuvo que comenzar de nuevo el 6 de agosto, cuando el juez dictó unay la fiscalía interpuso siete nuevos cargos criminales contra Naasón y las otras dos acusadas, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca.Si, por el contrario, se declarase culpable, comenzarían las negociaciones para alcanzar un acuerdo con el juez, que dictaría sentencia sobre el caso.Troy Holmes, uno de los oficiales de la fiscalía de California encargado de recoger las pruebas contra Naasón, aseguró queencontrados en un dispositivo perteneciente a Naasón Joaquín García.Se trata de un joven que, según el agente,, en las que aparece también una de las acusadas, Azalea Rangel, huida de la justicia.Hasta ahora no se había expuesto públicamente que Naasón Joaquín García hubiera participado en actividades sexuales con jóvenes del mismo sexo. Según el expastor de la Luz del Mundo, Héctor Vera,Por su parte,y que, según su relato, sufrió desde que, contó a Noticias Telemundo Investiga que “en una ocasión, una mamá trajo a su propio niño de 14 años y Naasón, frente a ella, me pidió que participara en un acto sexual con él. No lo hice y después vinieron consecuencias negativas para mí”.Este testimonio coincide con el de otros exmiembros de La Luz del Mundo que han relatado a Noticias Telemundo Investiga que algunos padres adoctrinan a sus hijos para que sirvan a Naasón Joaquín García, también en sus deseos sexuales.Thomas Donohue, otro de los oficiales de la fiscalía de California que testificaron en las audiencias preliminares, relató que una de las víctimas le había contado cómo desde que era una niña,Sochil Martin dice tener una historia similar:Por esta razón, Sochil Martin asegura que “el ciclo de abusos de Naasón Joaquín García a menores de edad tiene que parar” y la mejor forma de hacer justicia es que el líder evangélico permanezca en prisión., según el ministerio de comunicación social y relaciones públicas de la iglesia. En un comunicado, aseguran que los testigos y las pruebas de la fiscalía no son creíbles: “Afirmamos categóricamente que en un juicio, los rumores y acusaciones tendenciosas, por escandalosas que parezcan, no son pruebas y por tanto, nunca se sostendrán ante los hechos”.El oficial de la fiscalía César Sánchez también dio su testimonio en las audiencias preliminares. Citó un intercambio de mensajes de texto del 4 de octubre de 2018 entre Naasón Joaquín García yen el que describen una fantasía sexual con “el niño”. Según el oficial Sánchez,, México, donde se ubica la sede principal de La Luz del Mundo.Rangel fue una de las más cercanas asistentes de Naasón Joaquín García y es la única de las tres acusadas que sigue en paradero desconocido, fugitiva. Es la esposa de, un miembro de la iglesia que ha trabajado como asesor del senador mexicano, también miembro de La Luz del Mundo, y quien logró gestionar un homenaje a Naasón Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, semanas antes de su detención en 2019.El senador Zamora Guzmán es hijo de, quien fue diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional PRI y también ha sido ministro y miembro de la cúpula de La Luz del Mundo por varias décadas. Kehila Ku Escalante, una diputada federal por el Movimiento Ciudadano, también es miembro de La Luz del Mundo y ha defendido públicamente a Naasón Joaquín García.Estasson la causa por la que las denuncias presentadas por Sochil Martin ante la Fiscalía General de la República contra Naasón Joaquín García, no han tenido ningún efecto, según denunciaron recientemente tres diputados federales del Partido de Acción Nacional, PAN, encabezados por Adriana Dávila Fernández.Cuando consultamos a la fiscalía de California sobre este asunto, no quisieron abordar el tema.Sochil Martin asegura que hay varias jovencitas que fueron abusadas sexualmente por Naasón Joaquín García o por otros miembros de la cúpula de la iglesia y que están siendo retenidas en sus casas por sus padres para que no declaren ante las autoridades de Estados Unidos.Varias fuentes consultadas por Noticias Telemundo Investiga aseguran que La Luz del Mundo está siendo investigada como organización por autoridades federales de los Estados Unidos. Algunos exmiembros de la iglesia, que prefieren mantener su anonimato, aseguran que han sido entrevistados por agentes del FBI y del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés). Esto coincide con la versión del agente de la fiscalía de California Troy Holmes, quien relató cómo dos agentes del FBI entrevistaron a ‘John Doe 2’ para un caso distinto al de California.Pero las investigaciones no se limitan a los abusos sexuales.. De acuerdo con testimonios recogidos por Noticias Telemundo Investiga, la iglesia no siempre ha reportado todo el dinero que recoge de las ofrendas ante las autoridades fiscales tanto de Estados Unidos como de México.Por ahora, a la defensa de Naasón Joaquín García se le avecinan unas semanas difíciles, en las que deberá planear la estrategia que pruebe la no culpabilidad de su cliente de los 36 cargos que lo acusan.