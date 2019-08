VIDEOS: Youtubers que colapsaron y han dicho adiós a Youtube

Colombia.- La 'youtuber' Pautips, publicó un video en donde le anunció a sus millones de seguidores que se retira un tiempo de las redes sociales y dejará de hacer videos debido a que padece desorden alimenticio y depresión.



La joven, de 24 años, explicó que está atravesando por un momento de cambios en su vida. Se va de Los Ángeles y aseguró que necesita tiempo para recuperarse. "Necesito tiempo para descansar, necesito tiempo para curarme porque no puedo seguir así".



Agregó que lo mejor que podía hacer por ella y por sus más de 8 millones de seguidores era alejarse y regresar con muchas más ganas. "He intentado tapar todo lo que pasa detrás mío siendo siempre muy feliz en cámara porque yo quiero que ustedes sean felices", agregó.







Esta no es la primera vez que un youtuber decide alejarse de la plataforma por problemas personales. En mayo de 2018, el español Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, anunció en su cuenta que se alejaba de la red social.







En el video, que acumula más de 12 millones de visitas, el youtuber explicó que se alejaba de la plataforma tras estar siete años publicando videos porque “últimamente me está costando cada vez más estar delante de la cámara y grabar videos o hacer directos”.



El también productor y gamer de 29 años aseguró que con el tiempo solo aumentaban “los nervios de intentar ser la mejor versión de mi el cien por cien de las veces que estoy en cámara”.







Entre las razones que entrega el youtuber en los casi 8 minutos de video es que “cada vez más presión, hay más gente opinando sobre ti”.



Otro caso es el de la creadora Laina Morris, conocida por el meme y vide0 de la “novia sicópata”. La joven de Texas se volvió famosa gracias a internet en 2012 tras subir un video haciendo una parodia a una canción de Justin Bieber.



En su video de despedida de Youtube aseguró que desde finales de 2018 comenzó tratamiento y está medicada contra la depresión y la ansiedad luego de caer en una “depresión profunda” por el “estrés y peso del trabajo”.