Viejito desesperado lleva a su perrito enfermo al hospital

Dicen que 'el perro es el mejor amigo del hombre', sin embargo, muchas veces el hombre se convierte en su peor enemigo.Por fortuna, en el mundo aún existe gente buena de nobles sentimientos que harían de todo con tal de ver feliz y sanos a sus amigos de cuatro patas.Recientemente se viralizó en redes el caso de un hombre de la tercera edad que acudió desesperado al hospital ¿la razón? su cachorrito estaba muy enfermo.El hombre se encontraba desesperado y por ello decidió acudir al hospital de Huejotzingo en Puebla para que un médico lo revisara, en lugar de acudir a una veterinaria.La historia fue compartida por los médicos del lugar quienes relataron que el hombre no sabía a dónde acudir.El señor con lágrimas en los ojos relató lo siguiente:Tiene diarrea, está desguanzado, no quiere comer, apenas toma agua, se queja bajito y está muy tristito".El médico estaba a punto de negarse y decirle que para eso estaban los veterinarios, pero al ver los ojos de tristeza del viejito no pudo decirle que no y decidió ayudarlo.Varios médicos examinaron al perrito que estaba deshidratado y parecía tener una infección o un virus. Le dieron antibióticos y lo hidrataron con electrolitos.Al ver las lágrimas de emoción del hombre porque estaban ayudando a su mejor amigo, los médicos le dijeron que si el animal no mejoraba lo llevara nuevamente con ellos. El señor se fue del hospital con su perro en brazos, con una sonrisa”, indicó la organización en su portal.