Viejos conocidos ‘agandallan’ lista de plurinominales en Coahuila

Saltillo, Coah.- Los diferentes partidos políticos que contenderán el próximo 18 de octubre durante la renovación del Congreso local presentaron a sus candidatos plurinominales, entre los que sobresalen los nombres de dirigentes o ex dirigentes que buscan la catapulta a la nómina legislativa.



Algunos de los partidos optaron por reservar los puestos plurinominales para sus líderes y dirigentes y así asegurar uno de los 9 lugares que se votarán.



Nombres relacionados a la coordinación principal de los partidos vuelven a hacerse presentes. Por ejemplo, a excandidata a la gubernatura Mary Telma Guajardo tendría asegurada una curul por el PRD, partido que incluyó también a su apuesta a Jesús Contreras Pacheco; mientras que el Partido Verde le garantizó un lugar a José Refugio Sandoval, quién ya fue diputado local y federal.



Por Movimiento Ciudadano va Raúl Sifuentes Guerrero, exsecretario de gobierno y excandidato a la alcaldía de Torreón. Y el Partido del Trabajo apuesta por Ricardo Torres Mendoza.



Cobijado por el Partido de la Revolución Coahuilense está Abundio Ramírez Vázquez, fundador de ese instituto que desapareció en la elección de 2017 por no alcanzar los votos necesarios; y hasta José Luis López Cepeda, de la UNTA, alcanzaría una silla en el Congreso estatal con la bandera del Partido Emiliano Zapata.



En el Partido Revolucionario Institucional es al ex alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, quien competirá por el distrito 9, pero quien también aparece en la lista de pluris del tricolor.



El PAN, por su parte, sometió a votación de los consejeros, quedando Mayra Lucía Valdés González y Rodolfo Walss Aurioles como los elegidos para contender por los puestos plurinominales.