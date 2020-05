Vienen 10 mil despidos para Coahuila por Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque la reactivación de las actividades industriales en Coahuila comenzará a partir del lunes 11 de mayo, las consecuencias del paro parcial e incluso total de muchas empresas traerá consigo la pérdida, tan solo en Ramos Arizpe de alrededor de 10 mil empleos y afectaciones que se prolongarán hasta el 2021 o más.



Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), en entrevista con Francisco Juaristi en Tele Zócalo Nocturno señaló que los empresarios y armadoras de la Región Sureste ven con buenos ojos que haya adelantado la apertura de las empresas a pesar de la situación de riesgo que existe por el Covid-19, pues la reactivación es una necesidad.



“Creíamos que por cuestiones se iba a postergar hasta el día 18, vemos muy bien que se haya adelantado, es algo que viene a dar un respiro, si bien no viene a arreglar las cosas porque la crisis es muy profunda, los daños que se han causado son muchísimos y vamos a tardar meses e incluso años en salir de esta crisis”, señaló Hernández Saro.



La AIERA abarca tan solo el 70% de los empleos de Ramos Arizpe, es decir hay alrededor de 65 mil trabajadores directos, mismos que se verán afectados con la posible pérdida de empleos para finales de año a pesar del inicio de labores.



“Las empresas van a regresar a una realidad donde el mercado ha caído, los niveles de consumo han caído y por ende las plantas no requerirán tanto personal y calculamos que las plantas estén operando al 70%, por ende, tendrán que despedir a un 30% de su plantilla laboral, de lo cual calculamos que en Ramos Arizpe habrá alrededor de 10 mil desempleados”, aseguró el presidente de la AIERA.







Agravará virus crisis de empleo



El golpe de la pandemia del Covid-19 en la región y el estado se reflejará en la pérdida de empleos pese a que había un déficit de 17 mil trabajadores, sin embargo, el paro de labores y la falta de producción cambiaron el panorama y no habrá contrataciones en lo que resta del año.



“El Gobierno federal ha creado una dinámica donde al empresario en este tiempo de coronavirus se le ha satanizado y se le ha visto como aquel que despide, alguien socialmente irresponsable”, señaló Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, en entrevista con el contador Francisco Juaristi, en el noticiario nocturno de Tele Saltillo.



Agregó que además de los daños económicos para las empresas, las consecuencias también se verán en el ámbito social, pues esperan una escalada en la inseguridad, la violencia familiar, problemas de salud, entre otras situaciones derivadas de la pobreza.



Tan solo en Coahuila, 80% de las empresas está vinculado a la industria automotriz y es el que mueve la economía del estado, la cual, al regresar a una parcial normalidad, lo hará de manera muy diferente, debido a los estrictos protocolos sanitarios que deberán seguirse para mantener a los trabajadores en un ambiente seguro.



“Creen que China y países asiáticos son muy complicados para mantenerlos dentro de su cadena de suministro y se evidenció mucho en esta crisis y van a ver la manera de suplirlos. Creemos que todas esas piezas, autopartes, insumos y materias primas podrían traérselas a México para que aquí se produzcan”, consideró Mario Ricardo Hernández.



A pesar de esta luz al final del túnel, esta posibilidad de nuevos empleos se vería reflejada hasta 2022, siempre y cuando el país presente un respeto hacia la inversión privada, se tenga un estado de derecho, así como condiciones económicas estables, aspecto en el que Coahuila ya tiene la capacidad.