Viento en Juárez alcanzó velocidades de un huracán

Ayer se registró una ráfaga de 117.8 kilómetros por hora en Ciudad Universitaria, lo que es casi la velocidad de un huracán categoría 1, dio a conocer Efrén Matamoros, Director de Protección Civil. El Diario de Juárez “Fue una ráfaga que no había visto yo, no habíamos detectado, probablemente ya se había presentado pero no teníamos las estaciones meteorológicas y eso hizo que nos enteráramos”, dijo.El funcionario explicó que este miércoles a las 7:00 de la mañana se registró una ráfaga de 99.8 kilómetros por hora en el fraccionamiento Los Ojitos, la más alta en lo que va del día.También explicó que por toda la ciudad hay 20 estaciones meteorológicas que se están monitoreando por los cambios climáticos.“Aquí a nosotros sí nos pegan vientos fuertes pero no huracanes ni ciclones, entonces las estructuras que tenemos aquí se hacen para determinada resistencia”, expuso.“A nosotros nos preocupa la alerta porque ya cuando se recibe un primer impacto ya las estructuras no son las mismas, ya sufrieron, ya trabajaron con una intensidad determinada y que llegue otro impacto un día después nos preocupa porque las agarra un poco más endebles”, comentó.