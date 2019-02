Viento y piloto no autorizado, causas de avionazo en Durango

Un tercer piloto, no autorizado y condiciones meteorológicas, fueron los causantes del accidente del accidente aéreo en Durango, ocurrido el 31 de julio de 2018.Lo anterior de acuerdo con el dictamen final que presentó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sobre el accidente de un avión Embraer 190 de Aeroméxico.La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, llegó a la conclusión que el tercer piloto tomó el lugar del Primer Oficial, e iba desempeñando funciones de piloto a los controles hasta 5 segundos antes de que ocurriera el accidente.En el informe se explica que, la 'disminución de la conciencia situacional de la tripulación al estar realizando el comandante de tareas de instrucción no autorizadas sin estar calificado para proporcionar instrucción de vuelo y asignar funciones de copiloto y piloto volando de la aeronave a un piloto no certificado y ni autorizado'.En cuanto a las condiciones meteorológicas, se informó que imperaban adecuadas condiciones para la realización del vuelo, pero se fueron deteriorando con el paso del tiempo, llegando a estar bajo mínimos y visibilidad de cero millas.Cabe señalar que la Comisión Investigadora, recomendó realizar un programa de adiestramiento de pilotos para que cuenten con los conocimientos sobre la presencia de microrráfagas asociadas con una tormenta tropical y la afectación de este fenómeno en el rendimiento de la aeronave.