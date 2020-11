Viernes 13: ¿por qué se dice qué es de mala suerte?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hoy es viernes 13 del año 2020, de por sí este día ya es polémico, aunado al año en el que vivimos una pandemia mundial como lo es el coronavirus, lo es aun más, esta fecha es reconocida por muchas personas como un día de mala suerte, pero te has preguntado por qué.



Aunque la respuesta no está clara, la aversión por el viernes 13, puede tener orígenes religiosos, ya que Jesús fue crucificado, y el 13 es el número de invitados a la última cena, siendo Judas el número 13.



También, los seguidores de la numerología han testificado sobre el perturbador poder del número 13.



çCabe destacar que aunque no es una fecha marcada en el calendario para celebrar, como un día festivo, viernes 13 es muy popular entre la población, ya que acostumbran a emitir comentarios, ya sea sobre historias marcadas o algunas anécdotas, así como películas que cuentan posibles sucesos ocurridos.



En Estados Unidos, uno cada cuatro dicen que son supersticiosos. Aunque los otros tres de cada cuatro estadounidenses podrían burlarse de esto, en realidad la ciencia psicológica puede respaldar la superstición, ya que los psicólogos de la Universidad Estatal de Kansas dicen que las supersticiones se tratan de tratar de controlar tu destino.



Qué es lo que no se debe hacer en Viernes 13



Aunque para algunas personas, el viernes 13 es un día como cualquier otro, para otras, es todo lo contrario, ya que están pendientes de no cometer ningún movimiento que "defina" a la mala suerte, por lo que evitan hacer:



Pasar por debajo de una escalera.



Sacar un paraguas y abrirlo dentro de un lugar cerrado.



Olvidar quitar un mantel de la mesa, específicamente de color blanco.



Quebrar algún cristal (espejo).



Tocar madera.



Decidir o interactuar con el número 13.



Cruzar los dedos.



Pasar a lado de gatos negros.



Derramar la sal.



Caminar sobre una grieta continuamente.



¿Cuál es el significado del número 13?



Según otros mitos sobre este día, son:



El día (viernes) en que Eva mordió la famosa manzana.



El 13, le sigue al 12, y 12 es el número que indica los meses del año, los signos del zodíaco, los apóstoles de Jesús, entre otras cosas, lo cual lo convierte en mala suerte.



El viernes es el día más peligroso de la semana.



El miedo al número 13, o mejor dicho, la triscaidecafobia.



Cabe destacar que, aunque los viernes 13, son considerados de mala suerte, existen culturas en las que no, sin embargo, existen personas que tienden a cuidarse de cualquier detalle que indique mala suéter y otras que simplemente lo dejan pasar.