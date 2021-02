Viernes de alcohol y borrachos; tres accidentes en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. En una madrugada de borrachazos, ayer se registraron tres percances vehiculares en la ciudad en los que el principal protagonista fue el consumo de alcohol.



Así, un hombre que conducía en completo estado de ebriedad protagonizó un accidente en el bulevar Antonio Cárdenas, el cual movilizó a las autoridades.



El percance ocurrió durante la madrugada, cuando el conductor de una camioneta Ram 1500 se desplazaba de norte a sur y a la altura de la colonia 26 de Marzo protagonizó un choque.



El hombre, quien estaba alcoholizado, se subió al camellón y se impactó contra una palmera, la cual terminó derribando por completo. Afortunadamente el hombre resultó ileso y el percance solamente quedó en daños materiales, aunque el sujeto fue detenido por los elementos de Tránsito.







Omite rojo de semáforo



En otro caso, un hombre que manejaba también bajo los influjos del alcohol provocó un choque al no respetar la luz roja de un semáforo en el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.



El incidente se registró poco después de la medianoche, cuando Mario Alberto transitaba de norte a sur en su camioneta Nissan Pathfinder con placas EYW529A y al llegar al semáforo del cruce con avenida Juan Saade Murra no respetó la luz del semáforo.



Aparentemente el conductor intentó retornarse y acabó quitándole derecho de paso a un vehículo Nissan Sentra, al cual impactó y salió proyectado, acabando dentro de las jardineras de una gasolinera, con cuantiosos daños, mientras que la camioneta se detuvo y terminó con la parte delantera desprendida.



Aunque no hubo personas lesionadas, los agentes de Tránsito pusieron bajo arresto al conductor, quien traía un fuerte aliento alcohólico.







Casi se va a barranco



Finalmente, un ebrio conductor se salvó de morir, luego de que debido a su estado no se percató de que la calle por la que circulaba terminaba y estuvo a punto de caer a un barranco, en la colonia Ojo de Agua.



El percance ocurrió minutos después de las 5:00 horas, cuando José Luis Salazar Macías, de 30 años, transitaba sobre la calle Reforma de sur a norte, en un Chevrolet Beat plateado, placas FNU1548.



Debido a que el joven se encontraba en estado inconveniente, no se percató de que la calle terminaba, por lo que se metió con su automóvil a un baldío.



Al continuar su marcha, el vehículo estuvo a punto de caer en picada a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad, lo cual se evitó gracias a que quedó atorado en la pendiente.



Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento y pusieron bajo arresto al hombre por conducir en estado de ebriedad.