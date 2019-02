Vietnam amenaza con deportar a imitadores de Trump y Kim

Autoridades vietnamitas han amenazado a los famosos imitadores de Donald Trump y Kim Jong-un con deportarlos, alegando que estaban violando las reglas de inmigración. La advertencia fue publicada por uno de los imitadores a través de su página de Facebook, donde expresó su molestia y cuestionó la libertad de expresión en ese país asiático.Según el relato del imitador Howard X, quien personifica al líder norcoreano, la policía lo abordó a él y a su compañero, Russell White, que interpreta al mandatario de EE.UU., cuando se encontraban en las inmediaciones del canal de televisión VTC. Las autoridades los entrevistaron por separado y les pidieron sus documentos a pesar de no haber un motivo, contó."Luego dijeron que este era un momento muy delicado en la ciudad debido a la cumbre entre Trump y Kim, que nuestra actuación estaba causando 'disturbios', y sugirieron que no hagamos ninguna imitación en público", agregó Howard.Inicialmente, el pedido de la Policía había sido justificado en función de la propia seguridad de los imitadores, pues habrían afirmado que los mandatarios tienen muchos enemigos. Sin embargo, poco después el argumento cambió y cuestionaron la vía de obtención de la visa para ingresar al país, al realizarlo a través de una agencia de viajes.En ese caso, supuestamente debían estar asistidos por la empresa turística en todo momento y al no existir dicho acompañamiento, las autoridades tenían el derecho de deportarlos.Después de dos horas de interrogatorio, Howard X y Russell White fueron liberados tras la firma de una declaración en la que se impide el cambio de hotel, el ofrecimiento de entrevistas e imitaciones en público."Si las autoridades vietnamitas están dispuestas a realizar este tipo de acoso por algo tan trivial como una personificación a un extranjero, imaginen lo que todos los artistas, músicos, productores de cine y activistas políticos vietnamitas tienen que soportar, simplemente por lanzar una película controvertida, canciones o hablar de injusticias reales", agregó el imitador.