Viggo Mortensen, contra Vox por utilizar su imagen

"¡Que comience la batalla por España!". Con este grito patriótico y un curioso popurrí de enemigos a batir arrancó Vox la jornada electoral el pasado 28 de abril. En la imagen, un Aragorn de espaldas, espada en mano y cubierto con la bandera de España y el logo verde de Vox. Al fondo, símbolos feministas, anarquistas, banderas gay mezcladas con esteladas y logotipos de medios de comunicación.En un primer momento, la reclamación de los usuarios de Twitter iba por derroteros ortográficos y arrancó una rectificación: "Ante el nerviosismo de los progres, rectificamos. Nos hemos equivocado, ese 'que' no lleva tilde", respondían desde la cuenta oficial de Vox, y continuaban: "Por cierto, ¡que continúe la batalla!". Sin embargo, dos semanas después la cosa podría terminar en los tribunales."Hay que ser bastante ignorante para pensar que el uso del personaje de Aragorn de la trilogía cinematográfica El señor de los anillos para promover la campaña electoral de un partido xenófobo de ultraderecha como Vox sería una buena idea", ha escrito el actor Viggo Mortensen en una carta a la directora de El País."No sólo es absurdo que a mí, el actor que encarnó este personaje para Peter Jackson, y una persona interesada en la rica variedad de culturas e idiomas que existen en España y en el mundo, se me vincule a un partido político ultranacionalista y neofascista", continúa Mortensen, que data la misiva en Los Ángeles, "es aún más ridículo que se utilice el personaje de Aragorn, un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media, para legitimar a un grupo político antiinmigrante, antifeminista e islamófobo".Concluye el actor que encarnó al celebérrimo personaje de fantasía con un alegato final vinculado al resultado electoral de la formación de Santiago Abascal: "Me reiría de su torpeza, pero Vox ha entrado en el Congreso con 24 escaños; no es un chiste, y habrá que estar atentos y proactivos, como lo es Aragorn en la saga de Tolkien". Hace un año que Viggo Mortensen sorprendió a todos haciéndose socio de Ómnium Cultural.