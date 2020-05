Vigila Protección Civil panteones, florerías y pastelerías en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Además de verificar que los panteones públicos y privados permanezcan cerrados por el Día de la Madre, Protección Civil del Municipio, vigila 50 pastelerías, florerías y restaurantes que abrirán para festejar a las jefas de familia. Adicionalmente, como no se dictó una restricción adicional en los puntos de venta de bebidas embriagantes, el operativo se limita a vigilar que se respete la sana distancia, que haya un filtro en los accesos y aplicación de gel antibacterial entre los compradores; afirmó Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos.



Lo que se hace, recordó el funcionario municipal, es exhortar a la población a extremar precauciones en el Día de las Madres, con el objeto de prevenir la propagación de contagio por coronavirus.







Recordó que en el caso de los restaurantes que operen, se verifica que impidan el ingreso a personas mayores de 60 años o embarazadas, que los establecimientos no tengan un aforo mayor al 25% del cupo, y las mesas presenten metro y medio de separación.



Además se vigila que todo el personal de los restaurantes, como meseros, cocineros, cajeros y demás deben portar guantes y cubrebocas en todo momento.



“Los establecimientos que incumplan estas disposiciones, serán sancionados. Desde el miércoles hicimos visitas, junto con Desarrollo Urbano para informarles de las disposiciones. Hasta el momento no se ha sancionado a algún comercio, pero es probable que el domingo aumente el trabajo”, comentó.