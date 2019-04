Vigilancia constante en planteles

El jurídico de la Secretaría de Educación, Enrique Flores Ruiz, señaló que hasta el momento no tienen un reporte reciente de estos hechos.“Hace algunos meses, en el ciclo escolar pasado si se presentaban algunos reportes. Se trabajó el programa de convivencia escolar con algunas dependencias de seguridad como Fuerza Coahuila… Recientemente, en lo que va de este ciclo escolar, no se han presentado este tipo de riñas, que incluso, se suscitaban en algunas plazas públicas aledañas a estos planteles educativos”, aseguró Flores Ruiz.Mientras tanto, indicó que en los planteles mencionados, hay vigilancia constante. Y a quienes se han identificado que participan en las peleas, hasta el momento no han expulsado ni sancionado a nadie.“Lo que nosotros buscamos no es reprimir a los alumnos en cuanto a la expulsión hasta que un caso en verdad lo amerite. En primera instancia es atenderlos psicológicamente, hacer trabajo social con ellos, revisar el perfil de conducta, el académico, y ya en su momento, en coordinación con los padres de familia también tomamos acciones”, detalló.Invito a los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos y a sumarse a las acciones que implementan en las escuelas para cuidarlos.