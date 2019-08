Vigilarán compra de carbón en Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) vigilará la compra de carbón en el Estado de Coahuila, luego de diversas denuncias sobre favoritismo a ciertos productores y hasta la venta amañada de ese mineral mezclado con tierra.Así lo anunció este lunes el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien entregó un informe sobre el tema al Presidente Andrés Manuel López Obrador.Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario explicó que se tomarán diversas medidas de control para garantizar que no haya actos de corrupción en la compra del carbón y que incluso se levantará un padrón de los productores, con la finalidad de garantizar un trato equitativo."Que sea de calidad, que no hay trampa y venta de cenizas con carbón, que les llegue a todos los productores y no quede en unos cuantos que concentran el ingreso. El interés del Presidente es que el dinero llegue y haya justicia. Debemos de censar a todos los productores y ver los mecanismos para distribuirlos de manera justa", dijo."Ponerle lupa para la distribución, para que no quede en unos cuantos, hay quejas en los permisos, había que hacer y una serie de señalamientos y el Gobernador se comprometió a que así será. Lo único que queda pendiente es que lo haga bien porque sólo le dije que ya mero estaba".El pasado 3 de agosto, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Armando Guadiana, denunció que la corrupción en la venta de carbón a la CFE ha provocado que la mitad de las reservas de las termoeléctricas I y II de Nava, estimadas en 1.5 millones de toneladas, sean tierra.El legislador de Morena acusó a la empresa del Gobierno de Coahuila, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), de vender tierra en lugar de carbón y pidió al propio Bartlett auditar las reservas para constatar que existe saqueo.Por otro lado, Bartlett confirmó que la CFE pretende poner en marcha de nuevo dos carboníferas ubicadas en el Estado de Coahuila que quedaron abandonadas en el Gobierno anterior."En el Municipio de Nava hay dos carboníferas grandes que se construyeron hace algunos años y el problema que tenemos es que no se les dio mantenimiento nunca, para echarlas a andar y que haya posibilidades de compra de carbón hay que tomar medidas porque no están funcionando ahorita y es una pérdida enorme porque son muy costosas", afirmó."Fuimos a visitar las dos plantas para analizar con los responsables la situación y ver la necesidad de inversión para ponerlas en funcionamiento óptimo y con esa visión estuvimos trabajando".