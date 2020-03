Vigilarán ejidos: ‘esto no es un juego’

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- El alcalde José María Morales pidió conciencia a la población y la mejor forma de pasar la contingencia sanitaria del coronavirus es estar en casa, porque quien salga debe estar consciente que le puede costar la vida a su padre, abuelo o un hijo.



“Nuestro gobierno continúa con las recomendaciones a la población y la Policía Municipal trabaja con 100% de su estado de fuerza. Sin embargo, a mucha gente no le cae el veinte y esto no es un juego”, dijo el Edil.



Morales aseguró que vigilarán los ejidos para evitar contagios en zonas rurales y adelantó que Protección Civil y la dirección de Salud instalarán filtros médicos, no obstante de que los eventos se suspendieron en todas las comunidades al igual que las cabalgatas y jaripeos.



El Edil dejó claro que su administración es apoyar a la gente.



“Tenemos una situación inédita y colaboraremos como siempre con las autoridades estatales para salir delante de esta situación”, aseguró.