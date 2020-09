Vikinga Lectora, una booktuber de ‘terror’

Escuchar Nota

"Siempre fui una ávida lectora, pero cuando me di cuenta que en mis círculos cercanos no tenía con quien platicar sobre lo que me gustaba leer, decidí abrir mi canal para crear el contenido que yo quería consumir", comparte la alumna de la maestría en Folclor en la Memorial University of Newfoundland, Canadá.

"Mi canal me ha abierto las puertas que nunca en la vida me imaginé: me invitaron a hablar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y a otros eventos similares en muchos estados de la República", relata.

"Nosotros no somos críticos literarios", aclara, "en nuestros videos no hay una análisis literario a fondo; sin embargo, se ha ido diversificando tanto la comunidad que hoy en día vas a ver grupos de distintas edades, personas mayores, personas que tienen más conexiones con el mundo literario y que están forjando una manera distinta de acercarse a la literatura".

