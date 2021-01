‘Vikingo’ del Capitolio rehúsa comer en prisión, pide alimentos orgánicos

Escuchar Nota

, no ha comido nada desde que fuera detenido el pasado sábado en la oficina delen donde se presentó voluntariamente tras regresar de Washington después dedel pasado 6 de enero. Así lo denunció su abogado este lunes durante la primera aparición de Chansley ante un tribunal federal.calificó el hecho dey ordenó al defensor público de Chansley trabajar con la Oficina del Alguacil de EE.UU. para resolver el problema. David Gonzales, alguacil para el distrito de Arizona, confirmó a ABC15 que cy Chansleydieta orgánica de chamán."Se enferma gravemente si no come alimentos orgánicos,", cita el medio a Martha Chansley, la madre del detenido, quien estaba en la sala del tribunal el lunes.A Chansley, de 33 años, se le imputaen el territorio del Congreso sin autorización legal, al igual que penetrar violentamente en la sede legislativa alterando el orden público. Ambos cargos. En una entrevista anterior a su detención con Newsy, Chansley afirmó que no estáporque, en su opinión, no violó ninguna ley. "Entré a puertas abiertas", argumentó.Durante la audiencia, Chansley s, pero no hizo ninguna declaración sobre los cargos en su contra, al tiempo que indicó que podría comunicarse con un amigo que le proporcionaría un abogado privado.