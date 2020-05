‘Vimos Ovnis’; Captan centenar de luces extrañas en el cielo de Monclova

Escuchar Nota

“Eran las seis de la mañana y cuando volteé al cielo me sorprendí al ver una caravana de luces”, dijo el empleado quien tiene su domicilio en la calle Río Monclova número 1083, precisamente frente al Río Monclova y el estacionamiento de la Puerta 6 de AHMSA.

“Provenían de por la planta y se dirigían al oriente pero de pronto empezaron a salir de norte y sur más de ellos y se incorporaron a la caravana”, dijo don José Ramón al referirse lo que pudiera ser una oleada ovni.

El señor José Ramón De Hoyos y su esposa Claudia Pérez narraron lo ocurrido a Zócalo Monclova.

“Debieron tener considerable tamaño para que se pudieran observar desde donde estábamos”, dijo.

“No estamos acostumbrados a ver seguido el cielo, por mi parte es la primera vez que observo algo así, nos tocó ver esto”, indicó.

Una caravana de aproximadamentela mañana del pasado domingo;dijeron con asombro.El señor, quien labora para lamencionó que se dispuso a salir para su trabajo de turno de primera.Para estar seguro de lo que observaba le gritó a su esposa, además que se despertaron sus hijos, quienes salieron creyendo que le había pasado al jefe de familia.Sin embargo cuando éste les pidió observar a las alturasDoña Claudia describió aquello como si se tratara den, mientras que el obrero dijo queSin embargo, definitivamentPara la familia De Hoyos Pérez no cabe duda:. No sintieron miedo sino un verdadero asombro ante aquel espectáculo fuera de serie. Desgraciadamente las cámaras de sus celulares no pudieron captar el evento debido a lo oscuro y la altura que llevaban.En los últimos díassin embargo en algunas explicaciones se detalla que podrían tratarse de una, empresa fundada por Elon Musk fundador de Tesla.Estos son programados paratan sólo el año pasado fueron lanzados 60 de ellos y de pronto se pueden observar en diferentes regiones del mundo.