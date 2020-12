Vin Diesel recuerda a Paul Walker a siete años de su muerte

Escuchar Nota

"Siete años... No pasa un día... Todo amor, siempre", fueron las palabras que acompañaron la fotografía.



Paul Walker, conocido por su interpretación de Brian O'Conner en Rápidos y Furiosos, murió un 30 de noviembre de 2013.A siete años de su ausencia,En la imagen se le puede ver a los actores en lo que parece ser una entrega de premios; la publicación suma más de 350 mil "me gusta" y cientos de comentarios en menos de media hora de su publicación., tras colisionar su vehículo y que este se incendiara, por causa de un exceso de velocidad.Tras su muerte, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Rápidos y Furiosos 7 (2015). La canción "See You Again" de Wiz Khalifa y Charlie Puth, nominada a los Premios Globo de Oro a la mejor canción original, es un homenaje a Walker.