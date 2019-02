Vinculan a 4 por desvíos en Nayarit

Cuatro ex funcionarios del sexenio de Roberto Sandoval fueron vinculados a proceso para ser investigados por el presunto desvío de 79 millones de pesos del Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY).Las detenciones, entre ellas la de Federico Gutiérrez, ex titular de la Secretaría del Trabajo, ocurrieron el 19 de febrero en la capital de Tepic como parte de las indagatorias que tiene la Fiscalía estatal por los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado.En todos los casos, el juez de control dictaminó imponer una fianza de un millón de pesos para que los ex burócratas puedan llevar el proceso en libertad condicional.Las primeras vinculaciones fueron las de Alejandro Hernández Grimm y Lázaro Valero Esquinca, ambos ex titulares del FONAY, el pasado 22 de febrero."La cantidad antes señalada (79 millones de pesos) refleja el monto total de desvío de fondos, para destinarse a tres empresas y otros rubros, sin reunir los requisitos de las reglas de operación del programa clúster", señaló la institución en un comunicado.Las últimas dos resoluciones se dieron este domingo contra Federico Gutiérrez y Salvador Corona Hernández, este último ex coordinador de Crédito, según el último reporte de la parte acusadora."(El juez) Estableció un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe señalar que existe resolución firme para reintegrar 50 millones de pesos, más intereses y rendimiento a la Federación", describió.La indagatoria local presuntamente surgió porque el Gobierno federal reclamó a la Administración estatal la devolución del dinero que no se aplicó correctamente, dijo Rodrigo González Barrios, integrante de la Comisión de la Verdad.De acuerdo con González Barrios, se tienen documentadas al menos seis propiedades del ex titular de la Secretaría del Trabajo que no concuerdan con lo que ganó durante su función pública.