Vinculan a ex dirigente del Partido Joven por despojo

Saltillo, Coah.- “Jamás cometí ilícito alguno por el cual deba estar yo en prisión. La acusación que se hace en mi contra no tiene fundamento, conozco a Francisco al ser gestor social porque él tiene a su cargo algunos predios. Mi relación con él es laboral”.



Con estas palabras se declaró inocente el ex líder del extinto Partido Joven, Edgar “N”, durante la audiencia de vinculación en el proceso penal que se sigue en su contra por el delito de despojo. Lo relacionan con la apropiación ilegal de un predio ubicado al sur poniente de la ciudad.



En una audiencia realizada la mañana del viernes en el Centro de Justicia Penal, la Jueza de Control escuchó los alegatos de la representación social y de los abogados de la defensa para dar una resolución en torno al caso.



Al inicio de la audiencia los abogados de la defensa pidieron a la Juez se les permitiera la integración de seis datos de prueba que consistían en una prueba documental y cinco testimoniales de personas que fungirían como testigos de la defensa.



Con el interrogatorio a los cinco testigos, la defensa pretendía demostrar que Edgar “N”, solamente era un trabajador de quien se ostentaba como dueño de los predios apropiados, Francisco Ramírez Ayala.



Tras terminar los testimoniales, Edgar “N” pidió a la Juez le diera la oportunidad de ejercer su derecho a declarar, por lo que pasó al estrado y comenzó a relatar la situación por la que se le acusaba.



Edgar “N” se dijo inocente y pidió a la Juzgadora que tomara en cuenta que dentro de la carpeta de investigación a él solo se le señala como empleado de Francisco y no como el dueño de los terrenos en disputa.



Una vez que terminaron los testimoniales, comenzó la intervención del Ministerio Público que enumeró los datos de prueba con los que contaba para demostrar que Edgar es sospechoso de la comisión del delito que se le imputa, por lo tanto debía ser vinculado a proceso.



Entre los datos de prueba destacan los oficios donde se acredita al Grupo Inmobiliario Jirafa como el dueño de los terrenos donde se construye la colonia República de Cuba, proyecto gestionado por Francisco Ramírez y Edgar Puente.



De acuerdo a la relatoría de los datos de prueba, el Ministerio Público también pudo demostrar que estas últimas dos personas no contaban con registros que los acreditara como dueños de los terrenos, los cuales ya estaban fraccionados y hasta tenían algunos lotes vendidos.



Ante ello, la Jueza dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Edgar Puente y otorgó un plazo de tres meses de investigación complementaria, para realizar la audiencia intermedia.



Respecto a la medida cautelar impuesta se continúa con la prisión preventiva debido a que el imputado no cuenta con un domicilio registrado en la ciudad y es por ello que cabe la sospecha de que se pueda evadir del proceso.



Edgar “N” permanecerá interno en el Centro Penitenciario en lo que termina el proceso penal en su contra por el delito de despojo y fraccionamiento ilegal de un predio.