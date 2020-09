Vinculan a proceso a 11 presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un Juez de Control en el Estado de Michoacán vinculó a proceso a 11 presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fueron detenidos en posesión de un arsenal, entre ellos un fusil Barret calibre 50, informó la Fiscalía General de la República (FGR).



Durante el operativo de captura, realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron aseguradas también 12 armas largas, 51 cargadores y más de 2 mil cartuchos de diferentes calibres.



Las capturas y el aseguramiento de armas ocurrió el pasado 7 de septiembre, durante acciones de vigilancia en el municipio de Aguililla, Michoacán, cuando el personal militar detectó a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego, quienes abrieron fuego al ser detectados.



De acuerdo con las primeras investigaciones los 11 presuntos integrantes del CJNG se encontraban al mando de un jefe de plaza, identificado como Miguel Fernández, alias El M12.



Los detenidos fueron identificados como Fernando "C", Marco "H", Iván "Q", Kevin "M", Brandon "C", Jorge "C", Marcos "L", Arturo "L", Víctor "C", Brandon "G" y Francisco "G", quienes quedaron a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).



A partir de los elementos de prueba aportados por la FGR, el Juez de Control dictó un auto de vinculación a proceso por los delitos de portación de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con el agravante de cometidos en pandilla.



La FGR indicó que, en su resolución, el Juez de Control estableció dos meses para la presentación de la investigación complementaria e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, la que se realizará en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, en la ciudad de Morelia.