Vinculan a proceso a causante de accidente en Santa Fe

Através de un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de Control vinculó a proceso a un individuo de iniciales IEFV por los delitos de homicidio doloso en contra de cuatro personas, daño a la propiedad doloso en contra de seis vehículos y lesiones dolosas en contra de dos personas, en hechos ocurridos el pasado domingo en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, cuando conducía un tractocamión.Al sujeto también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Sur, y se le fijó un periodo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.Georgina OlsonLos niños de cinco y ocho años de edad, así como sus padres, son quienes fallecieron en el accidente provocado en Santa Fe por un tráiler –que tenía reporte de robo y era perseguido por varias patrullas– que se impactó contra 15 autos.Así lo dio a conocer Margarita Vázquez, subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia capitalina.Los lesionados están en los hospitales. Desafortunadamente, los que fallecieron eran una familia: papá, mamá y dos hijos y ya está el área de Protección a Víctimas dándoles contención”, dijo la funcionaria en entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.El tráiler que provocó el accidente en Santa Fe tenía un reporte de robo y era seguido por varias patrullas sobre avenida Vasco de Quiroga.Hasta el momento hay una persona detenida, pero no ha rendido su declaración, y lo hará hasta que terminen de realizarse los peritajes, así lo dio a conocer la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.Vamos a avanzar, necesitamos la declaración de él, ya llamamos a la empresa, todas las familias están siendo atendidas por nuestra área de atención a víctimas, incluyendo a la casa donde se impactó el tráiler”, dijo la abogada de la ciudad.Godoy comentó que el tráiler transportaba leche, pero no especificó de qué empresa se trata.Los cuatro habitantes de la vivienda marcada como avenida Vasco de Quiroga 1622 tendrán que vivir unos días en un hotel, mientras se determina el nivel de daños que sufrió su hogar luego de que el domingo fuera impactado por un tráiler que también mató a cuatro personas, lesionó a 14 y destruyó 15 vehículos.Y es que la vivienda no puede habitarse, puesto que el vehículo provocó un hueco en la pared frontal y dejó al descubierto la sala, además, destruyó la puerta, una ventana y derribó un árbol.Ricardo Rodríguez, dueño del inmueble, señaló que las autoridades ya realizaron una visita para descartar daños estructurales.No fue un daño menor, yo pediría que vengan a reparar lo antes posible o si la opción es que ellos me den la cantidad que voy a gastar en arreglos, pues adelante, necesito hacerlo lo más pronto posible."De momento nos dio la alcaldía la opción de estar en un hotel que está muy cerca. Sí la vamos a tomar por lo menos un par de días, pues no tenemos el acceso al cien por ciento”, dijo.Rodríguez indicó que además de los daños materiales a su vivienda, su familia sufrió un impacto."Todos estamos alterados, tenemos una situación moral muy delicada, es muy complicado esto”, reconoció.