Vinculan a proceso a dos custodios por fuga en el Reclusorio Sur

Escuchar Nota

“Me siento mal porque están cometiendo una injusticia”, dijo ante el juez que ya había vinculado a proceso a los custodios, pero insistió: “Me duele esa parte, como trabajador no fallé”.



“Era mi primer día en aduana de vehículos y vea lo que pasó. Me gustaría que la Fiscalía lo tomara en cuenta, no fallé yo, no falté a mi trabajo”, insistió el custodio ataviado todavía con pants y sudadera gris de recluso que pertenece al área de ingreso. igual al que vestían sus otros 10 compañeros

Losubicados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en labores de seguridad en el área de aduanas de vehículos y en la Torre Uno de Vigilancia, respectivamente, fueron, tras su presunta participación en lala madrugada del miércoles pasado.En la audiencia inicial, el Juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, Joel de Jesús Garduño Venegas, determinó lay a propuesta del representante de la FGJ fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo queDe lossólo Miguel Ángel García García y Emmanuel Peña Velázquez solicitaron al Juez –a través de su abogado de oficio–, que resolviera su situación jurídica en la audiencia inicial que se realizó a partir de las 17:05 de la tarde del sábado y que concluyó a la 1:53 de la madrugada de este domingo, que incluyó tres recesos.En la sala siete de oralidad, el Juez de control consideró suficientes los datos de prueba que presentó la FG J, por lo que vinculó a proceso a los imputados, quienes tendrían alguna participación en la fuga de los reosSin embargo en la recta final de la audiencia el custodio Miguel Ángel García García rechazó haber participado en la evasión de los reos, al exponer que no trabajó en el segundo turno, pero que su nombre aparece en las fatigas, es decir en las bitácoras, aunque no está su firma.Aclaró que, porque en los últimos tres meses se desempeñó en el área de aduanas de personas, por lo que solicitó a la Fiscalía que se revisen los videos del primer turno.Dijo que la guardia del primer turno la realizó con el supervisor de la aduana, además de quey si aparece revisando los vehículos al interior, exterior e inferior.Por su parte Emmanuel Peña Velázquez, dijo que en la madrugada del miércolesNo obstante, el juez aclaró que sus aportaciones estaban fuera de tiempo en la audiencia, puesy que en todo caso la defensa, quien admitió no conocer la carpeta de investigación, debe presentar los argumentos durante los próximos tres meses.