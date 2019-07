Desconocía elemento el manejo del arma: defensa

Una juez ordenó vincular a proceso a Omar Alejandro “N”, acusado de disparar en contra de uno de sus compañeros del grupo de elementos de seguridad de Palacio de Gobierno el martes pasado, por el delito de lesiones gravísimas cometidas con dolo, luego de la conclusión de la audiencia inicial que continuó ayer en el Centro de Justicia Penal.La juez consideró que hubo elementos para la vinculación del oficial de Fuerza Coahuila, quien presentó en sus alegados algunos datos de prueba de descargo, como un reporte elaborado por sus superiores en el que señalan que se trató de un accidente, así como el desconocimiento del manejo de su arma de cargo, una escopeta mossberg calibre .12 con la que hirió a José Alberto Ramírez Aguillón, a quien le tuvo que ser amputada la pierna derecha por las heridas recibidas.La defensa presentó un reporte inicial aparentemente elaborado por el oficial José Fuentes Oviedo, jefe del Grupo de Guardias de Palacio, en el que menciona el hecho como “un accidente”.Omar Alejandro también declaró, cuestionado por su abogada, que desconocía el manejo adecuado de la escopeta, pues argumentó que no fue capacitado en ello.Pero el Ministerio Público cuestionó que para disparar esa escopeta, se necesitaba la conjunción de tres procesos: quitar el cerrojo, “bombear” (cortar cartucho) y accionar el gatillo, además de que de acuerdo con el análisis pericial del arma, esta no presenta desperfecto alguno que infiriera que se podía disparar sola.El imputado señaló que estaba colocando un arnés a su arma cuando entró al lugar donde sucedieron los hechos, y que el arma se había accionado de manera accidental.La juez determinó que existen elementos para suponer que existió el delito imputado, toda vez que los alegatos de la defensa no fueron suficientes para asumir que las acusaciones de la víctima están infundadas.En la audiencia, que se prolongó durante dos horas, también se mostró un video de seguridad en el que aparece el imputado saliendo del cuarto de radiocomunicación, donde acontecieron los hechos, para tomar su escopeta de la cocina y regresar a ese mismo sitio y después de unos segundos, salir corriendo para solicitar auxilio.La juez determinó ayer que se dará un plazo de dos meses para el fortalecimiento de los alegatos a partir del próximo 7 de agosto, y que el imputado permanecerá bajo medida cautelar con prisión preventiva.