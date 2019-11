Vinculan a proceso a Isidro Avelar, magistrado ligado al CJNG

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas”, señaló Sigal Mandelker, subsecretaria de terrorismo e inteligencia financiera estadunidense.

Un juez de control vinculó a proceso al magistrado federalpor su presunta responsabilidad en el delito deEn una audiencia celebrada a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en, Estado de México, Avelar no pudo acreditar origen lícito de 12 millones 20 mil 474 pesos, que la(FGR) aseguró le fueron depositados en su cuenta bancaria en 2011.El juez de control ordenó el traslado de Isidro Avelar al penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, por ser el más cercano a su lugar de residencia en el que se podrá garantizar de mejor forma su seguridad.El gobierno de Estados Unidos ha señalado al magistrado de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su célula financiera, Los Cuinis.Avelar Gutiérrez fue detenido el pasado viernes en Guadalajara por elementos de la FGR, quienes cumplimentaron una orden de captura en su contra, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal detectara irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales ilícitos.El pasado 17 de mayo, el gobierno estadunidense acusó al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval de presuntos delitos de corrupción y colaborar con el narcotráfico.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ligó al ex gobernador con elLa dependencia señaló a Roberto Sandoval y al magistrado Isidro Avelar de recibir sobornos delPor lo anterior, agregó, “estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos”.La dependencia mencionó que todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas, o de cualquier entidad que les pertenezca, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más, y se encuentren en Estados Unidos o en control de personas en esa nación, están bloqueados.