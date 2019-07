Vinculan a proceso a presunto asesino de jugador de Dorados

Vinculan a proceso por el delito de homicidio calificado con ventaja a Luis Adrián, presunto responsable de quitarle la vida al jugador de Dorados Mirsha, hecho ocurrido el pasado 16 de julio, informó El Debate Aunque el imputado tuvo dos abogados particulares estos no pudieron lograr que se reclasificara el delito como homicidio en riña el cual tiene una penalidad mucho menor.Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa el juez Guadalupe Chávez indicó que no procedía la reclasificación del delito como pedía la defensa y también determinó que el imputado continúe en prisión preventiva por tratarse de un delito grave.Carmen la abuela de Mirsha se dijo satisfecha con la determinación del juez y agradeció el trabajo realizado por la Fiscalía.Indicó que nada le regresará a su nieto pero el mejor homenaje que se le puede hacer es luchando por qué se le haga justicia.Mirsha, papá de la víctima pidió a los jóvenes a que se vayan más por el deporte y no realicen este tipo de delitos del que fue víctima su hijo.Ambos recordaron que el jugador tenía muchas ganas de vivir y que era un joven amable, y deportista.