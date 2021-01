Vinculan a proceso a tres sujetos por robo de combustible en Cdereyta, NL

Escuchar Nota

Monterrey.- Tres hombres involucrados en el robo de 14 mil 309 litros de diesel de una toma clandestina, en Cadereyta, fueron vinculados a proceso e internados, en el Penal de Apodaca.



Según información de la Fiscalía General de la República, un Ministerio Público llevó a audiencia a Marco "C", José "A" y José "E", donde un Juez de Control calificó de legal detención y los vinculó por el delito de sustracción de hidrocarburo.



También a Marco "C" se le procesa por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.



La detención la realizó Fuerza Civil, el 5 de enero en el municipio de Cadereyta, cuando descubrieron a los ahora detenidos sustrayendo combustible de una toma clandestina.



Ahí fue asegurado un tractocamión con autotanque, una camioneta con un cubitanque con hidrocarburo en su interior, un arma de fuego calibre .38, además de manguera y aditamentos conectados a un ducto de Pemex.



También fueron asegurados 14 mil 309 litros de diésel UBA.



Por tales hechos el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó audiencia ante el Juez de Control, quien además pidió como medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso No. 2 de Apodaca.