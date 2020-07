Vinos de Coahuila: orgullo de México

Escuchar Nota

“Es de suma importancia para el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís potenciar al turismo y sus segmentos con el fin de fortalecer la economía estatal”, expresó.



El vino ha sido fuente de inspiración para poetas y músicos, parte fundamental de rituales religiosos, sello característico de algunas regiones el mundo, una bebida que dio ciencia a la producción de vino y hoy es toda una industria internacional. Se conoce como enología e incluso dio pie a una actividad llamada enoturismo.En Coahuila, la cultura del vino es una tradición de más de 400 años, al existir en nuestras tierras la vitivinícola más antigua de Latinoamérica, la Casa Madero, misma que ha dado grandes satisfacciones al ganar múltiples premios de calidad a nivel mundial.Hace apenas unos días recibió las Medallas de Oro Challenge International Du Vin en Francia 2020 con el Chardonnay 2019 y con el Gran Reserva Chardonnay 2019, mismas que se suman a las 923 medallas obtenidas a lo largo de su historia por la calidad de sus vinos.Parras de la Fuente no sólo es el lugar con más antigüedad en la producción de vino de nuestro país, es también cuna de Bodegas Don Leo, una casa productora que recientemente ganó en Francia la Medalla de Oro al mejor Cabernet del mundo.Azucena Ramos Ramos, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, opinó que es una gran noticia que Coahuila sigue figurando en el mapa mundial por la calidad de sus vinos y poniendo en alto a México, por lo que reiteró que seguirá el impulso del turismo enológico y la promoción de las 24 bodegas vinícolas de la entidad.En Coahuila, indicó, tenemos buen vino gracias a la vid que crece de manera sana y abundante en los municipios de Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Arteaga, Saltillo, Derramadero, San Juan de la Vaquería, Ramos Arizpe, el valle de Paredón, General Cepeda, Torreón, San Buenaventura y Piedras Negras.Agregó que en nuestro estado también tenemos los dos viñedos más altos de México, cualidades que aunadas a nuestra riqueza paleontológica nos han permitido este año crear nuevos productos turísticos.Ejemplo de ello, anotó, es la Ruta Vitivinícola y Paleontológica proyectada e impulsada por el gobernador Miguel Riquelme y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez; se encuentra dentro de las cuatro rutas enológicas reconocidas a nivel mundial de acuerdo al Consejo Mexicano Vitivinícola.La implementación de esta ruta en el 2019 representó un incremento de visitantes del 400 por ciento respecto al año anterior a la Región Sureste del estado, precisó el alcalde Manolo Jiménez.Recientemente el recorrido enológico se vio fortalecido con la incorporación de los “Íconos Paleontológicos”, mismos que se integraron para darle un plus a la ruta.Se trata de la inclusión de maravillosas réplicas paleontológicas que se instalarán en cada casa vitivinícola que participa en este proyecto turístico, para mayor lucimiento del lugar y como parte del proyecto turístico.Este año debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, las casas vinícolas de Parras de la Fuente, que cada año se reúnen para llevar a cabo su celebración de la Vendimia los días 9 y 10 de agosto, en las instalaciones de la ex Hacienda de San Lorenzo, sede de la Casa Madero, este año decidieron suspender dicha actividad que cada año reúne a más de 10 mil personas.Se trató de una difícil decisión que tuvo que ser tomada para preservar la salud de los coahuilenses y de los miles de visitantes.Las fiestas de Vendimia que se realizan durante el mes de septiembre en ese y otros Pueblos Mágicos, aún no han sido anunciadas. Están en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias.Uno de los placeres más agradables que se pueden degustar desde casa, es justamente una buena copa de vino, ahí en la seguridad del hogar, en confianza con los seres amados y qué mejor si es un vino de calidad, un vino de Coahuila.