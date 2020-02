Viola a su hijastra de 7 años y tras ser detenido culpa a la niña

Escuchar Nota

Perú.- Un sujeto abuso sexualmente de su hijastra de 7 años de edad y al ser detenido pretendió justificar su agresión diciendo que la niña se le había insinuado.



El macabro hecho sucedió en Puerto Maldonado, Perú, cuando el violador de 33 años ultrajó a su hijastra dentro de su hogar.



La madre de la niña agredida sexualmente denunció el abuso por parte de su pareja sentimental en contra de su hija de 7 años.



Los agentes policíacos llevaron a cabo la detención del hombre, pero en un intento de salvarse de la prisión y su condena el sujeto aseguró que la niña le había coqueteado.



Al ser detenido, el hombre le echó la culpa a la niña.



“Mi error ha sido no decirle a la madre lo que estaba pasando. Que me disculpe porque la niña se me insinuó”, dijo el acusado.



La Policía de Perú confirmó que el sujeto ha negado los hechos, sin embargo, las pruebas determinarán su culpabilidad.



Con información de El Tiempo