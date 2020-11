¿Violan derechos? Cámaras identifican rostros en Coahuila aún con cubrebocas

Escuchar Nota

. Ese día protestaron por la muerte de Alondra Gallegos García, una joven de 20 años víctima de feminicidio.del nuevo sistema de videovigilancia inteligente del estado.. Es el primer intento en México de operar a nivel estatal un sistema que reconoce rostros a través de datos biométricos, un compuesto matemático que deriva de la geometría facial, y cuyo avance e implementación en el mundo no ha estado libre de críticas.En las computadoras habilitadas para la vigilancia en los C4, una interfaz de diseño futurista muestra el procesamiento de rostros captados por cámaras de reconocimiento facial.Un software con inteligencia artificial integrado a las cámaras procesa las imágenes y las compara con otros rostros almacenados en el sistema y cuyos perfiles ya han sido identificados previamente.inclusive cuando las imágenes son borrosas.. Un año y medio después, todo indica que la celebración resultó anticipada, pues su gobierno todavía no ha podido arrancar cabalmente el plan.El gobierno estatal no ha logrado acceso a bases de datos federales para hacer tareas de cotejo y, de conseguirlo, el equipo computacional que ahora tienen no sería suficiente para almacenarlas y al mismo tiempo cumplir con las normativas que homologan los sistemas de vigilancia en México.por su potencial de contravenir derechos humanos e importantes irregularidades técnicas. En Coahuila, la promesa de seguridad se sobrepone a todo.El sistema de videovigilancia en Coahuila ya está en uso, pero no hay un ordenamiento legal que asegure el correcto tratamiento de los datos personales que son captados.y afirman que la Consejería Jurídica del gobierno del estado está trabajando en la creación de una nueva ley estatal para tal fin.Esa iniciativa no ha sido presentada aún ante el Congreso y los legisladores desconocen sus avances., reconoció el diputado Juan Carlos Guerra, coordinador de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local.Quinto Elemento Lab tuvo acceso a un borrador de la iniciativa de un proyecto de decreto que sería suscrito por el gobernadorExtracto del borrador del proyecto de decreto que sería suscrito por el gobernador Riquelme para regular el nuevo sistema de cámaras.El documento confirma el interés por usar bases de datos más amplias: contempla que la plataforma de reconocimiento facial tenga acceso a aquellas que conforman el Sistema Nacional de Información, las cuales están a cargo de Plataforma México y cuya operatividad es responsabilidad del Centro Nacional de Información (CNI).Dentro de los protocolos técnicos y candados de seguridad actuales de Plataforma México no es posible vincular dichas bases de datos con tecnologías como la de Coahuila. Sin embargo, David Pérez Esparza, titular del CNI,. Aunque consideró que esto representa un reto técnico significativo y que sería un proceso tardado y muy costoso para el estado.Derechos humanos en riesgoy ha promovido una serie de amparos ante la justicia federal, argumentando que las tecnologías de vigilancia contravienen a la privacidad y que no existen las condiciones legales que le permitan al gobierno implementarlas.En esto coincidió Vladimir Cortés, oficial de derechos digitales de la organización Artículo 19, quien cree que el caso de Coahuila abre la oportunidad para un debate más amplio en México sobre los riesgos de estas tecnologías para el ejercicio de los derechos humanos. “, pues tiene severos riesgos de producir falsos positivos, es decir, que el sistema recoja el rostro de una persona creyendo que es otra.En 2018 la organización Big Brother Watch reveló que la tecnología de reconocimiento facial utilizada por la policía de Londres tenía una tasa del 98 por ciento de falsos positivos. También la American Civil Liberties Union (ACLU)Para García Muñoz es “falsa” la dicotomía entre seguridad y privacidad, ya que muchas veces es la misma policía la que pone en riesgo a las personas., en donde las fuerzas de seguridad municipales y estatales son las más señaladas por los ciudadanos.Sin embargo, de acuerdo a Luis Campos, encargado del sistema de videovigilancia, el proyecto en Coahuila tiene el visto bueno del Alto Comisionado de la ONU a nivel nacional. “Nos dijo: ‘No me queda duda el sistema, hasta donde yo sé, no vulnera la privacidad de las personasLa Oficina del Alto Comisionado aclaró a Quinto Elemento Lab que las reuniones que sostuvieron con las autoridades coahuilenses no fueron en relación a las cámaras sino “en torno al plan estatal de derechos humanos”., utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia en la entidad”.En el acuerdo participaron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, quienesEn los hechos, el comité ha resultado poco efectivo., dijo Campos sobre sus conversaciones con los ingenieros de la empresa asiática que bromean sobre los obstáculos a los que se enfrenta la tecnología en México. Directivos de Dahua declinaron peticiones de entrevista para esta investigación.investigador del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. “Para validar efectivamente estas tecnologías hay que ver dónde se equivocan, cómo se equivocan y cómo esos errores implican o generan un efecto en lo que realmente queremos lograr”, dijo.En Coahuila, el sistema está siendo evaluado por la misma compañía que lo vendió.Para evitar problemas de identificación y sesgos raciales, el gobierno de Coahuila solicitó a Dahua adaptar su algoritmo original con el fin de mejorar el reconocimiento de rostros locales, aunque Campos dijo desconocer en qué consistió técnicamente esta modificación o cuáles fueron los criterios que usó la compañía para definir un supuesto “fenotipo mexicano”.En este sentido, Vladimir Cortés, de Artículo 19, criticó la confianza que se tiene en una tecnología consistentemente problemática y señaló que mientras la ciudadanía no tenga claridad “sobre cuáles son los márgenes de error,. La petición de buscar a la mujer en Coahuila llegó directamente a la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, desde las oficinas del FBI en Texas.Es el rostro de Mena Dyaha Yousif, quien se cree que cruzó a México por la frontera de Piedras Negras hace unos meses junto con su pareja Jose Felan. Ambos son buscados por las autoridades estadounidenses por su participación en actos de vandalismo durante las protestas antirracistas tras la muerte de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis.