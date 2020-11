Viola restaurante medidas sanitarias

Escuchar Nota

Zaragoza, Coah.- El director de Seguridad Municipal, Julio César Atayde Aguilar, informó de la clausura del restaurante-bar denominado “El Coyote” por incumplir las normas de prevención e higiene de Covid-19.



Señaló que se detectó de manera flagrante una asistencia superior a los 50 clientes permitidos en el espacio de dicho negocio.



“Solamente fue una suspensión de su funcionamiento por una semana, como parte de las sanciones que se aplican por no acatar el límite de personas y la sana distancia, además del uso obligatorio del cubrebocas”.



La colocación del sello de clausura temporal estuvo a cargo del director de Alcoholes e inspector Covid, Federico Malacara Muñiz, quien personalmente verificó la violación a este ordenamiento, además había varios menores de edad.



Sobre el tema, el director de Seguridad, hizo hincapié en que seguirán vigilando todo tipo de comercios y cumplan con las medidas preventivas del Subcomité de Salud Zona Norte de restringir el número de clientes y la sana distancia para evitar la propagación del virus SARS-Covd-2.



Puntualizó que los protocolos sanitarios son ya del conocimiento de los propietarios, gerentes y personal de servicio, por lo que no hay excusa para que no lo apliquen a la clientela.



En el caso del restaurante-bar ‘‘El Coyote’’ nada más fue suspendido por una semana, sin embargo, en caso de reincidencia serán otras medidas más severas.



La advertencia, finalizó, va para todos los demás negocios que operan con este giro de venta de bebidas embriagantes para consumo, llámese cantinas o restaurantes.