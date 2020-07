‘Violadores’, ‘narcotraficantes’ y ‘animales’: el historial de insultos de Trump a los mexicanos

Escuchar Nota

"Vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades. Vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y a nuestro patricio Benito Juárez", detalló @lopezobrador_ sobre su visita a Estados Unidos. pic.twitter.com/tKSAnllH1l — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 6, 2020

"He construido el muro y ayudó al 100 %, detuvo el Covid", afirmó, a pesar de que Arizona registra un récord de casos de coronavirus en EE.UU., que a su vez es el país con el mayor número de contagios (2,9 millones) y muertes (130.408) en todo el mundo.



Absolutamente predecible: el presidente Donald Trump le “restregará” lo del muro fronterizo al Presidente de México @lopezobrador_. Hace unos minutos Trump publicó las imágenes de lo que le espera a López Obrador en EU. Veremos la forma. El fondo es inevitable. https://t.co/4MVuSmSnxl — Alberto Tavira (@betotavira) July 6, 2020

"El muro ayudará a México al desalentar la inmigración desde América Central. Vamos a sacar a los malos, a los pandilleros, los vamos a sacar y los vamos a sacar rápido", dijo en enero de 2017, a pocos días de asumir.



"Miles de estadounidenses son asesinados por aquellos que han entrado de manera ilegal y miles morirán si no actuamos", afirmó durante un evento oficial en enero de 2019, y en el que insistió en que México pagaría por el muro indirectamente, a través del nuevo acuerdo comercial que había firmado con EE.UU. y Canadá.



I love the Mexican people, but Mexico is not our friend. They're killing us at the border and they're killing us on jobs and trade. FIGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2015

"Los mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son los carteles mexicanos, que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando droga", afirmó sin reconocer el papel que juegan los narcotraficantes estadounidenses en el mercado de sustancias ilegales.



En su 1ª campaña presidencial, Trump se lanzó vs. los mexicanos “traficantes de drogas, violadores y criminales”. Hoy, en su reelección, va vs. los “anarquistas” y los que protestan en las calles vs el racismo. Siempre contra minorías “peligrosas”, siempre infundiendo miedo — Lorenzo Meyer (@DrLorenzoMeyer) July 3, 2020

"México tuvo una gran noche en los Oscar. Y cómo no, si está acostumbrados a arrebatarnos lo nuestro más que ninguna otra nación", escribió Trump en Twitter.



Mexico's biggest drug lord escapes from jail. Unbelievable corruption and USA is paying the price. I told you so! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2015

"Nueva York y Chicago juegan la carta de las ciudades santuarios donde se protege a los criminales. Tal vez ellos deben comenzar a cambiar su formas (¡y pensamientos!)", escribió para criticar a estas ciudades que defienden los derechos de las personas indocumentadas y que, en su inmensa mayoría, son mexicanas.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado a México y a los mexicanos en decenas de ocasiones. Y jamás se ha disculpado. Al contrario, cada vez que puede reitera sus ataques. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es su primer viaje oficial al exterior, enfrenta una ola de críticas que reclama por las humillaciones verbales que el mandatario estadounidense repite ahora que está en campaña por la reelección. La construcción de un muro entre ambos países, y que sería pagado por México, fue una de las promesas de campaña de Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Cada tanto repite la idea en tono de amenaza contra los mexicanos. "Construyan el muro" es, de hecho, uno de los gritos persistentes de sus votantes en los actos de campaña en los que el mandatario apela a cerrar por completo el paso a los migrantes. Apenas a finales de junio, durante un acto en Arizona, Trump posó al lado de un fragmento de la valla de acero construida en ese estado, que colinda con la entidad mexicana de Sonora. Las referencias al muro han sido una propaganda constante durante su gobierno. Las agresiones fueron reiteradas durante su primera campaña presidencial, ya fuera vía redes sociales, en entrevistas o en eventos públicos. "Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen y son violadores", dijo en un evento en el que también afirmó: "No quiero nada con México, más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a EE.UU." y "México no se aprovechará más de nosotros, no tendrán más la frontera abierta. El constructor más grande del mundo soy yo, les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Adivinen quién lo va a pagar: México". Ante el éxito de su estrategia, que le granjeaba cada vez más popularidad, Trump continuó con sus ataques. También se permitió las burlas. "Espero que tengan seguro antisecuestros", señaló después de que los participantes de un torneo de golf eligieron disputarlo en la Ciudad de México y no en una de las propiedades de Trump en Miami. Se burló de los premios a Mejor Director y Mejor Película que ganó el mexicano Alejandro González Iñárritu por Birdman. Criticó al entonces presidente Enrique Peña Nieto en su visita a la frontera entre ambas naciones: "Creo que no comprende los problemas que afronta nuestro país. No creo que entienda el problema de la frontera abierta que tenemos con México". También criticó la corrupción del sistema judicial mexicano cuando el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, escapó de una cárcel de máxima seguridad. "El narcotraficante más grande de México escapa de la cárcel. Increíble corrupción y Estados Unidos está pagando el precio. ¡Te lo dije!", escribió. "Tenemos a gente que llega al país (por la frontera mexicana) que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto", aseguró en mayo de 2018 durante un evento en la Casa Blanca. Esta mañana, López Obrador viajó a Washington para reunirse con Trump. Pero un rato más tarde, el presidente de EE.UU. volvió a tuitear contra los migrantes.