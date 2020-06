Violadores queman a una menor que les opuso resistencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una niña de 14 años murió este miércoles en la India tras ser quemada por dos atacantes que intentaron violarla y se enfurecieron por su resistencia.



El suceso ocurrió el 22 de junio cuando la menor estaba en un campo a unos 200 metros de su casa. Los dos acusados intentaron violarla, pero la niña "estaba alerta y se resistió con todas sus fuerzas", explicó en declaraciones a The Times of India Divyang Patel, superintendente de Policía de Bemetara (estado de Chhatarpur).



La resistencia de la víctima enfureció a sus atacantes, que, además, temían que la niña los denunciara a la Policía, por lo que decidieron prenderle fuego y huyeron del lugar dejándola envuelta en llamas.



Al regresar a casa y no encontrar a la menor, sus padres se apresuraron a buscarla y la encontraron inconsciente en el campo, con graves quemaduras que cubrían el 80 % de su cuerpo. La familia la llevó de inmediato al hospital de Raipur, pero el personal médico no pudo salvarla.



Antes de fallecer, la víctima relató lo sucedido a la Policía y reveló las identidades de sus atacantes: un menor de 14 años y un hombre de 22, identificado como Sharad Jaiswal. Los dos ya han sido arrestados.



Con información de RT.