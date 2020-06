Violan templos de Saltillo decreto sanitario: celebran cultos públicos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El decreto del Gobierno del Estado estipula que los templos no deben abrir durante el mes de junio, sin embargo, al menos dos templos rompieron con esta restricción durante el domingo.





Culto a puertas abiertas



En la colonia Bellavista en la calle Morelos, el templo evangélico pentecostés Shekinah celebró el culto a puertas abiertas con más de una veintena de personas que aplaudían y cantaban en un salón reducido.



Al respecto, el encargado, quien no quiso dar entrevista, dijo que era el primer día que abrieron tras la cuarentena y que se les pidió a los asistentes portar cubrebocas, respetar la sana distancia y ponerse gel antibacterial, sin embargo, ya adentro del templo algunos se quitaron el cubrebocas.







Dentro de la iglesia



La otra iglesia que no cumplió con las medidas del decreto fue la parroquia de la Santísima Trinidad, ubicada en la calle Abasolo en la Zona Centro, en donde supuestamente la misa se celebraría a puertas cerradas para transmitirse en Facebook, sin embargo, se dejó entrar de manera clandestina a los feligreses, manteniendo las puertas cerradas para disimular.



Afuera se apreciaron autos estacionados que los delataban y por las ventanas se pudo captar a decenas de personas que asistieron a la celebración eucarística en este día de la Santísima Trinidad.





Falso rumor



Una de las parroquias de las que se había hablado en redes sociales que dejaría pasar a los creyentes a las misas es la de Cristo Rey, ubicada en la colonia Guayulera, sin embargo, esto resultó un falso rumor, pues la iglesia permaneció cerrada, solamente sonaron las campanas a la hora habitual del llamado a misa.





Decreto 30 de mayo de 2020



Se decreta la suspensión temporal de todo tipo de eventos masivos de carácter cívico, oficial, cultural, deportivo, de recreación, turístico, gastronómico y religioso, del 1 al 30 de junio