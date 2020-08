Violando la Ley es el folleto propagandístico del regreso a clases: Marcelo Torres

Escuchar Nota

'Tal parece que López Obrador ya trae gallo pues también se dedica en promocionar a López Gatell.



En Acción Nacional no nos quedaremos de brazos cruzados'.

El presidente de la Junta Directiva del Congreso de Coahuila,: "es una forma burda de hacerse promoción, demagogia al puro estilo del presidente López, carente de información clara y correctamente explicada. Descaradamente violando la Constitución en el artículo 134 en donde en la propaganda de Gobierno se prohíbe la promoción de la imagen y de los nombres de los funcionarios.Marcelo Torres,La razón es simple, son el verdadero nuevo PRI, allí fueron a parar todos los priistas del pasado, cambiaron de colores y de siglas, pero su corazón y sus prácticas son tan priistas como las de los que se quedaron en las filas del tricolor ".Respecto al contenido del documento de la SEP,: "conociendo como conozco a los docentes, me doy cuenta que no se les está escuchando; que las medidas ante la pandemia están surgiendo de un escritorio de la Ciudad de México y no de los profesores y las maestras que están dando lo mejor de sí para sacar a nuestras hijas e hijos adelante".