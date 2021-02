Violará la reforma al T-MEC: Amcham

Escuchar Nota

“Cambios tan drásticos abrirán la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México con el T-MEC, además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de México”, dijo Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio estadunidense.



. Lase sumó a las voces en contra de la iniciativa de reforma a la, porque dijo va contra el T-MEC, viola tratados internacionales y es un retroceso para la competitividad del sector, el estado de derecho y el desarrollo sustentable.Para empezar, la iniciativa va en contra de los compromisos que asumió el Gobierno mexicano en el(T-MEC), porque "no se reconocen los derechos adquiridos y el otorgamiento de contratos a las empresas”, advirtió.En un comunicado, la Amcham dijo que se fortalece a la empresa del sector eléctrico del Estado porque se privilegia la compra de centrales de laen detrimento de la electricidad que generan los privados a través de energías limpias.Al igual que laconsideró que al privilegiar las energías contaminantes y desplazar a las limpias va en contra de la Constitución, la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París. Otro de los puntos es que elimina la obligatoriedad de comprar por subastas, lo que significa que ya no se comprará a quienes ofrezcan mejor precio ni la mejor tecnología. Además, se obligará a laa revocar los permisos de autoabastecimiento, ya que "modifica unilateralmente los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos, lo cual es violatorio del principio de no retroactividad de la ley".Añadió que el sector energético representa ely es determinante para que la economía mexicana pueda crecer sostenidamente, sin embargo, para lograr esa meta es necesario que el Estado garantice la libre competencia y certidumbre jurídica.La Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que el proyecto de ley que busca reformar la industria eléctrica en México “es preocupante”.Las declaraciones del organismo estadunidense se dan días después de que el Gobierno del expresidente Donald Trump enviara una misiva a la Administración mexicana para reclamar sobre los últimos cambios en el sector.