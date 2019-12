Violaron a estudiante durante media hora y nadie respondió a sus gritos

Una adolescente de 16 años quedenunció haber sido violada por otro estudiante en un pasillo aislado por 30 minutos, durante los cualespese a sus gritos. Los hechos habrían tenido lugar el 22 de noviembre, publicó RT La menor. "Me arrojó al suelo. Fue entonces cuando me quitó los pantalones y comenzó a tocarme, y luego básicamente me dio la vuelta y básicamente me violó", relató la víctima.La adolescente, pero nadie la escuchó.. La niña dijo que el agresor parecía relajado, lo que le hizo creer que podría haber otras víctimas.La madre de la víctima confesó que está "más que enojada" y denunció el incidente a la Policía. "Mi hija era virgen y su primera experiencia es una violación", lamentó la mujer, quien también está furiosa con la escuela por falta de seguridad.Las autoridades, mientras que el director de la escuela, Ronnie Edwards, destacó en un comunicado que todos los involucrados en ese "crimen atroz" serán "disciplinados" de acuerdo con la ley y las reglas existentes.