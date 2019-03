Violencia contra la mujer, grave problema que prevalece

En el mundo al menos 35 por ciento de las mujeres han sufrido agresión física o sexual por parte de sus parejas o un extraño en algún momento de su vida, revelan las cifras más recientes dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las mujeres.El ente, más conocido como ONU Mujeres, aclara que esa cifra no incluye el acoso sexual y que el indicador de agresión por parte de su compañero sentimental puede crecer hasta 70 por ciento, siendo esas mujeres las que tienen más posibilidades de sufrir depresión, aborto o contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).Desde 1975, Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer con la intención de crear conciencia en todos los sectores de la sociedad y del gobierno sobre el papel fundamental que cumplen las féminas en el progreso de las naciones, valorar su importancia.El documento de ONU Mujeres, titulado “Hechos y cifras, acabar con la violencia contra mujeres y niñas” pone como ejemplo del tema que en 2017 más de la mitad de las 87 mil mujeres asesinadas en el mundo acabaron su vida en manos de sus parejas sentimentales o algún familiar.Además, del total de afectados por la trata de personas, 71 por ciento fueron niñas o adultas, ocupando las últimas 51 puntos porcentuales, y en la mayoría de los países el mayor riesgo de las adolescentes es verse forzadas a sostener relaciones por su pareja o expareja, sean novios o maridos, y datos surgidos de 30 países señalan que sólo uno por ciento de ellas busca ayuda profesional.Otro tipo de violencia contra la mujer es la mutilación genital, problemática de la que se tienen datos de 30 países que muestran que en gran parte de ellos fue mutilada la mayoría de las niñas antes de cumplir cinco años y que en el mundo existen al menos 200 millones de mujeres con esa marca.En la etapa escolar, la información disponible indica que niñas y niños de entre 11 y 13 años sufrieron al menos una vez al mes de acoso de sus compañeros, y que los infantes tienen más probabilidad de ser molestados físicamente y las menores del tipo psicológico, sobre todo del tipo de que se les ignore, se les margine o difundan rumores desagradables en su contra.Un estudio realizado en 27 universidades de Estados Unidos mostró que 23 por ciento de las estudiantes habían sufrido agresiones sexuales o conductas impropias, pero las denuncias ante las autoridades estudiantiles o de la localidad varió del cinco al 28 por ciento, dependiendo del comportamiento.En tanto, una de cada 10 mujeres de la Unión Europea dijeron haber sido víctimas de ciberacoso desde los 15 años de edad, lo que incluye recibir correos electrónicos, mensajes de texto o en las redes sociales inapropiados, y el riesgo crece para mujeres de entre 18 y 29 años.En países de Oriente Medio y Norte de África, entre 40 y 60 por ciento de las mujeres declaró haber sufrido acoso sexual en la calle, y de 31 a 64 puntos porcentuales de los hombres aceptaron haber incurrido en esa práctica.En Australia, otro estudio demostró que durante los últimos cinco años casi 40 por ciento de las mujeres de 15 años o más que han participado del mercado laboral reconocieron haber sufrido acoso sexual en su centro de trabajo, contra 26 por ciento en el caso de los hombres.En un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria en 39 países de cinco regiones, 82 por ciento de las legisladoras consultadas declaró haber sufrido alguna forma de violencia psicológica durante su encargo y 44 de cada 100 dijo haber recibido amenazas de muerte, violación, agresión o secuestro contra ellas o sus familias.También, 65 por ciento de las encuestadas dijo haber sido objeto de comentarios sexistas por parte de sus colegas masculinos.El documento de ONU Mujeres anota que un estudio realizado en cuatro países del Norte de África y Medio, cuyos resultados son similares a otras regiones, indican que aquellos hombres que de niños vieron a su padre lastimar a su madre de alguna tienen mucha más probabilidad de repetir el comportamiento.Tan solo en Líbano, esa probabilidad es tres veces superior sobre aquellos que en su infancia no vieron a su padre golpear a su madre. Asimismo, el estudio mencionado anota que “los hombres más jóvenes, con mayor nivel educativo y aquellos que han sido víctimas de la violencia durante la infancia son más propensos a realizar actos de acoso en la calle”.No obstante los datos mencionados, menos del 40 por ciento de las mujeres violentadas buscan algún tipo de ellas, e incluso ni siquiera 10 puntos porcentuales acudieron a las autoridades policiacas.Para enfrentar esta problemática, 144 países han aprobado leyes contra la violencia doméstica y 154 cuentan con normas contra el acoso sexual, pero tales medidas no garantizan que se respeten o apliquen las legislaciones o las recomendaciones internacionales.