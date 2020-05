Violencia de género en México preocupa a ONU

Escuchar Nota

“Por lo tanto, es urgente que resolvamos esta emergencia por medio de la implementación de los compromisos que hemos hecho a nivel nacional e internacional. Ni una más”, expusieron los organismos.



“Las mujeres serán más afectadas por esta pandemia, pero, al mismo tiempo, son ellas quienes se encuentran en la primera línea de respuesta y quienes serán la columna vertebral en la recuperación de todas las comunidades. Toda respuesta política que lo reconozca tendrá un mayor impacto en la sociedad”, indicaron.



Al menos 16 embajadas acreditadas en México, así como la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y Niñas, ONU Mujeres y la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género (MCIG), en territorio mexicano,A través de un comunicado que firman, entre otros,, así como la sanción a los perpetradores.De igual forma, añadieron,en particular en el trabajo de las defensoras de derechos humanos.El fortalecimiento, puntualizaron, corresponde en primer lugar a los gobiernos federal, estatales y municipales, pero los esfuerzos deben ser acompañados por las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, por el sector privado, todos los partidos políticos y los organismos internacionales.Embajadas acreditadas en México y organismos de la ONU expusieron que creen que las medidas son de interés no sólo para mujeres y niñas, sino también para hombres y niños.La crisis por Covid-19, manifestaron, es un problema al que deben hacer frente todos los países de manera solidaria, ya que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son los más vulnerados por esta crisis.Es por ello que en este momento crucial los esfuerzos de todas las naciones deben dirigirse a implementar los compromisos, mandatos y presupuestos ya establecidos en sus respectivas legislaciones relativos a la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas, y al avance de la igualdad de género por parte de las instituciones nacionales y estatales, resolvieron.Los firmantes recordaron que antes de declararse esta pandemia, millones de personas que componen este sector alrededor del mundo han vivido alguna forma de desigualdad, discriminación y violencia. Esta violación a los derechos humanos en contra de las mujeres, dijeron, ha sido una pandemia global en sí, que no se ha logrado erradicar.Las representaciones diplomáticas de países y organismos recordaron que México es reconocido a nivel internacional por su trabajo en el avance de los derechos de las mujeres.Los integrantes de la MCIG se dijeron abiertos a continuar el trabajo de cerca con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para promover los derechos de las mujeres y las niñas, así como con los tres poderes del Estado y órdenes de gobierno.