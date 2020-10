Violencia detona desapariciones; reportan seis casos en los últimos días en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Tras el feminicidio de Alondra Gallegos la ciudadanía se sensibilizó más con los casos de mujeres no localizadas, reflejándose en la empatía para compartir publicaciones de féminas buscadas en las redes sociales, para evitar que tuvieran un destino trágico, sin embargo la constante en los recientes días es que las mujeres que desaparecen se han ido por voluntad propia, sumando ya al menos 6 casos de ausencias voluntarias que encendieron las alarmas de búsqueda en la sociedad y las autoridades, pero que resultó ser falsa alarma.



Apenas el pasado jueves se reportó como no localizada a Yazmín Carrizales de 15 años, quien había salido a la 1 de la madrugada del 8 de octubre de su domicilio, y al no regresar su familia se preocupó pues aseguran es una chica hogareña, por lo que de inmediato comenzaron a compartir su foto en Facebook temiendo que la adolescente estuviera en peligro, pero horas más tardes fue encontrada con una amiga.



También se buscaba a una mujer identificada solamente con el nombre de Claudia, de quien se tenía 4 días sin saber su paradero, por lo que su madre estaba preocupada, informando que comúnmente andaba por la colonia La Valencia y Saltillo 2000, pero regresó a casa en perfecto estado de salud.



Otro caso es el de Carla Marisol Guajardo de 15 años de Ramos Arizpe quien duró una semana desaparecida lo que tuvo a su familia buscándola y se activó la alerta alba para rastrearla por parte de la Fiscalía del Estado, pero se había ido por problemas familiares y fue encontrada en la colonia Parajes del Valle ya sin su acompañante Luis “El Chino Costras”.







Estefanía Torres Sánchez de 28 años, activó de inmediato las alarmas pues apenas había pasado el descubrimiento del cuerpo de Alondra y ahora se reportaba a otra joven desaparecida quien presuntamente había llamado a su familia pidiendo auxilio pues su novio la estaba golpeando. Ella fue encontrada junto a su pareja sentimental Alan González en una plaza de Arteaga.



Otra de las mujeres por la que se activó una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas es Mónica Valeria Arguindegui Torres de 29 años, la cual se hace acompañar por sus 2 hijos y por su esposo Andrés Benavides, por lo que se concluyó que se había ido por su propia conveniencia.



También se activo la alerta Amber por Cinthya Guadalupe Aguirre Fuentes de 12 años quien se había escapado de su casa por un problema familiarr