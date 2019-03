Violencia en el país deja 30 muertos; 15 en Guanajuato

Un grupo armado asesinó a 15 personas que se encontraban en el centro nocturno La Playa, en el municipio de Salamanca –limítrofe con el de Villagrán– y dejó heridas a cinco, entre ellas tres mujeres. Se trata del homicidio múltiple de mayor magnitud perpetrado en la entidad en la época reciente.El atentado, cometido en los primeros minutos del sábado, ocurre en el contexto de los operativos que desde hace varios días despliegan en esa región elementos de la Mariana, Ejército y la policía estatal con el propósito de desarticular al Cártel de Santa Rosa de Lima, comandado por José Antonio Yépez, El Marro.La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que 13 de las personas atacadas fallecieron en el establecimiento y dos cuando recibían atención médica en un hospital de la ciudad.De acuerdo con algunos testigos, alrededor de las 12:30 horas tres camionetas con siete pistoleros llegaron al centro nocturno La Playa, ubicado en la avenida del Trabajo, colonia San Roque. Sus ocupantes, armados, irrumpieron en el lugar y abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes.La FGE detalló que las 13 personas acribilladas que fallecieron casi al instante eran hombres; otros dos perecieron cuando se les brindaba atención médica en un nosocomio. El estado de salud de las tres mujeres lesionadas es delicado, indicó. De los otros dos lesionados no se proporcionó información.La fiscalía informó por la noche que, con base en las imágenes de las cámaras de vigilancia, los agresores, quienes vestían ropa táctica, amagaron a algunos de los clientes, los despojaron de sus pertenencias y los asesinaron.Agregó que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios trabaja en la identificación de los occisos y en esclarecer la mecánica y el móvil del multihomicidio.Hasta después del mediodía del sábado, ni las autoridades estatales ni las federales habían emitido una postura por la primera masacre cometida en Salamanca y en el estado de Guanajuato.Salamanca, donde opera la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, es uno de los municipios más violentos de Guanajuato, ya que aumentaron las ejecuciones de civiles y policías. Este año 33 personas han sido ultimadas.La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz (Morena), ha denunciado que el gobierno del estado, encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, abandonó al municipio en materia de seguridad.Reveló que desde hace más de un mes solicitó respaldo con el envío de 150 policías estatales, porque la corporación local quedó desmantelada desde la administración pasada, con la implementación del mando único."No tenemos ni una patrulla, no hay armas, no hay elementos; tenemos a la Policía Militar, con la que ha habido una muy buena coordinación", señaló.De 2015 a 2018 en el estado de Guanajuato los homicidios dolosos aumentaron 202 por ciento, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.En 2015 fueron asesinadas 863 personas; en 2016, 947; en 2017, mil 84; en 2018, 2 mil 609 y sólo en enero pasado hubo al menos 225.Las autoridades estatales han manifestado que cerca de 90 por ciento de los asesinatos en Guanajuato tienen relación con diputas entre organizaciones criminales dedicadas al robo de hidrocarburo de Petróleos Mexicanos.Luego de la masacre, la alcaldesa Hernández Cruz dijo que es urgente que el gobierno estatal dé muestras de que respalda al municipio para hacer frente al severo problema de inseguridad.En un comunicado, expresó su solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas. Como gobierno, estamos profundamente consternados por tal agresión, apuntó.Mencionó que ha mantenido comunicación con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, a quien, dijo, ha manifestado su preocupación y la petición de apoyo para una efectiva coordinación con el mando único que tiene bajo su responsabilidad la seguridad de Salamanca.Consideró que ante el incremento de la inseguridad es momento de unirse para hacer frente como una sola voz a este gravísimo ­problema.Por su parte, Ayala Torres aseguró que acordó con la munícipe fortalecer las acciones de vigilancia y operativos de seguridad que garanticen la tranquilidad de los ciudadanos.Afirmó que en la zona se mantiene la operatividad y se amplía el despliegue y presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a través del mando único, en coordinación con el general Bernardo Ramírez García y la Policía Militar.