Violencia es consecuencia del fraude de 2006: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que la situación de violencia por la que atraviesa México es consecuencia del fraude electoral de 2006, y acusó al exmandatario Felipe Calderón de haber atacado al narcotráfico sin atender las causas."Hundieron al país. Si no se hubiera hecho el fraude, no estaría el país como está. El fraude causó mucho daño", expresó en su conferencia de prensa matutina, al acusar que "impusieron a Calderon y su primera decisión fue declarar la guerra al narco sin tener estrategia"."Fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero. Eso desató la violencia que todavía se padece, muertos, desaparecidos, fosas clandestinas por el fraude de 2006", acusó en respuesta a una pregunta sobre si su gobierno procederá legalmente contra políticos de administraciones anteriores.López Obrador reiteró que "ni contra ellos (procederemos), no odiamos ni somos rencorosos, además eso no resuelve nada, lo que estamos pensando es punto final y vamos hacia adelante; nosotros actuamos con ética, principios, ideales, para que entre todos llevemos a cabo la Cuarta Transformación".Sin embargo, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva adelante procesos legales de manera independiente."Nada de consigna para afectar a nadie, pero la Fiscalía es autónoma, eso es lo que querían los conservadores, no sé por qué ahora están cambiando de parecer (...), ya los procesos los está atendiendo la Fiscalía", expresó.El mandatario aseguró tener claridad en que "los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del privado".En una primera reacción, el expresidente Calderón negó ser responsable de la violencia en el país, defendió su decisión de combatir al narcotráfico con las fuerzas armadas federales y dijo que ganó las elecciones de 2006 de manera limpia.El tema del fraude "es un complejo que ha acompañado a López Obrador una buena parte de su vida. Gané la elección limpiamente, con margen estrecho pero limpio, y él no ha mostardo una sola evidencia clara a las autoridades ni a la opinión pública de que haya habido fraude", señaló Calderón.En entrevista con Radio Fórmula, dijo que "si al presidente le sirve echarme la culpa de todo lo que le pasa, adelante, pero si no, mejor que se dedique a trabajar en resolver los problemas del país y a hacerse responsable de su gobierno".-Fin de nota-NTX/FUP