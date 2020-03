Violencia familiar y sexual se dispara por cuarentena en NL

Escuchar Nota

A casi poco más de una semana de la emergencia sanitaria enpor los casos de, se ha registrado una baja en el índice de los delitos de robo de personas y homicidios, pero la violencia familiar y las agresiones sexuales han tenido un repunte, por la convivencia obligada por la cuarentena.El secretario de Seguridad Pública en el estado, Aldo Fasci Zuazua indicó que la preocupación ahora para la autoridad estatal son los temas de convivencia los cuales están subiendo.Expuso que históricamente en los meses de calor siempre suben la violencia familiar y los delitos sexuales, sin embargo ahora se adelantaron.El funcionario dijo que este repunte no puede ser una casualidad.Fasci Zazua no dio cifras del número de la alza en casos de agresiones sexuales y violencia familiar, no obstante insistió en que el repunte de estos delitos.