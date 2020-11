Violencia no para: ahora Ninel Conde sufre golpiza por parte de su pareja

Escuchar Nota

Luego del escándalo por su boda en medio de la pandemia y de que a días de la luna de miel Ninel Conde denunciara a su pareja Giovanni Medina por violencia de genero ahora salen a la luz fotos la cantante y actriz con moretones presuntamente ocasionados por su agresor.Las fotografías fueron presentadas este viernes en el programa Venga la Alegría, donde indicaron que no pueden confirmar ni la fecha, lugar o motivo de las instantáneas.Ninel luce en estas imágenes con marcas en el rostro, específicamente en el ojo derecho, y en uno de sus brazos.En el programa de revista de TV Azteca aclararon que no saben mucho sobre las lesiones y si estas fotos podrían ser presentadas como pruebas en la demanda que Conde presentó contra Giovanni Medina por violencia intrafamiliar.Supone Giovanni Medina que 'moretones' de Ninel Conde son de sus 'cirugías estéticas'Giovanni Medina rompió el silencio luego de ser relacionado con unas fotografías en las que Ninel Conde aparece con algunos golpes en el rostro.A través de su cuenta de Twitter, el ex de la cantante negó tajantemente cualquier relación con los aparentes golpes que se ven en el rostro y brazos de la artista."En 7 años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos 'moretones' o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas cirugías estéticas", escribió Medina.Cabe señalar que previo a esta declaración, el hombre desmintió tener alguna responsabilidad por las lesiones que se muestran en el cuerpo de Conde."A raíz de las imágenes expuestas esta tarde en las que aparece mi contraparte en mal estado, primeramente expreso que lamento cualquier circunstancia que lo haya ocasionado. En segundo término niego categóricamente tener conocimiento o relación con dichas imágenes", agregó.Hasta este momento la también actriz no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en sus historias de Instagram únicamente colocó un mensaje de apoyo de parte de algunos de sus seguidores y respondió:"Bendice a quien os maldice. Gracias por su amor y apoyo. Todo caerá por su propio peso. Todo mundo nos hemos dado cuenta, la gente no es tonta", agregó.